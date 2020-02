Disney+ kurbelt Werbemaßnahmen an

Noch 39 Tage bis zum Start von Disney+ in Deutschland. Vom 24. März an ist das Streaming-Angebot mit Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic auch in Deutschland verfügbar. Disney verstärkt mit Blick auf diesen heranrückenden Termin die Werbemaßnahmen und kündigt in einem ersten E-Mail-News-Letter die Verfügbarkeit von mehr als 1.000 Filmen, Serien und Disney+ Originals an.

Auf der deutschsprachigen Webseite zum Angebot stehen mittlerweile auch ein klein wenig mehr Infos als lediglich ein Platzhalterbild zur Verfügung. So wirbt Disney hier unter anderem für exklusive und nie zuvor gesehene neue Filme, Serien und Dokus. Auf prominenter Position findet sich hier natürlich der dem Star-Wars-Universum zugehörige Space-Western „The Mandalorian“.

Disney+ wird hierzulande für 6,99 Euro monatlich oder gegen eine Jahrespauschale von 69,99 Euro verfügbar sein. Das Abo beinhaltet bis zu sieben verschiedene Nutzerprofile und bis zu vier gleichzeitig abgespielte Streams. Zudem sind Downloads in unbegrenzter Zahl auf bis zu zehn Endgeräten möglich. Ein Teil der angebotenen Inhalte steht Disney zufolge auch in 4K-Qualität zur Verfügung.