„1971“: Neue Musik-Doku kommt im Mai auf Apple TV+

Mit „1971: The Year That Music Changed Everything“ hat Apple eine weitere Doku-Serie angekündigt. Die unter anderem für ihre Dokumentarfilme „Amy“ und „Senna“ ausgezeichneten Filmemacher Asif Kapadia und James Gay-Rees wollen mit der neue Produktion Musiker und Songs erforschen, die sich prägend auf die Kultur und Politik des Jahres 1971 ausgewirkt haben.

John Lennon und Yoko Ono – Bild: Apple

50 Jahre später soll „1971: The Year That Music Changed Everything“ aufzeigen, wie die Geschichte die führenden Künstler dieser Zeit beeinflusst hat und diese wiederum versuchten, mithilfe ihrer Musik die Welt um sie herum zu inspirieren. Im Fokus der Dokumentation sollen dabei unter anderem die Rolling Stones, John Lennon, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell und Lou Reed stehen.

Apple hat den Start der insgesamt achtteiligen Doku-Serie für den 21. Mai auf Apple TV+ angekündigt.

Neuer Trailer für „Trying“

Ebenfalls am 21. Mai startet die zweite Staffel der Apple-Originals-Serie „Trying“. Im Vorfeld hat Apple hierzu einen weiteren Trailer mit dem Titel „Jason: Character Recap“ veröffentlicht. Die Comedy-Serie ist im Mai vergangenen Jahres als erste britische Produktion für Apple TV+ an den Start gegangen.