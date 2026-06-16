ifun.de — Apple News seit 2001. 46 467 Artikel

Powerstation als Akku für Balkonkraftwerke

Bluetti Transfer Hub lässt mobile Stromspeicher einspeisen
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Bluetti bietet mit dem Balco Transfer Hub die Möglichkeit, eine Powerstation ins Hausnetz zu integrieren. Die Idee dahinter: Wird die Powerstation gerade nicht mobil genutzt, kann sie als Stromspeicher für ein Balkonkraftwerk dienen.

Der Transfer Hub wird an eine Steckdose angeschlossen und anschließend mit der Powerstation verbunden. Vorhandene Solarmodule werden dabei direkt mit der Powerstation gekoppelt. Der Hub sorgt dafür, dass die gesetzliche Obergrenze von 800 Watt für die Einspeisung durch steckerfertige Systeme eingehalten wird.

Bluetti Transfer Hub

Smart Meter und Messsteckdose als Option

Um die Leistungsabgabe ans Hausnetz zu optimieren und zu vermeiden, dass man nicht benötigten Strom verschenkt, lässt sich das System mit intelligenten Steckdosen oder einem Smart Meter verbinden. Diese Hilfsmittel sollend es ermöglichen, dass eine verbrauchsabhängige Einspeisung erfolgen kann. Die Konfiguration und Überwachung des Systems erfolgt mithilfe der App des Herstellers. Bluetti bietet hier auch erweiterte Integrationen wie die durch KI gestützte Optimierung für dynamische Stromtarife an. So soll das System beispielsweise zu günstigen Zeiten auch Strom aus dem Netz speichern, um diesen in hochpreisigen Phasen wieder abzugeben.

Bluetti Transfer Hub

Der Transfer Hub ist so konzipiert, dass er in beide Richtungen arbeiten und nicht nur Strom von der Powerstation beziehen, sondern diese auch laden kann. Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und wird zunächst mit dem Stromnetz und dann über eine doppelte Kabelverbindung mit der Powerstation verbunden.

Mit zahlreichen Bluetti-Modellen kompatibel

Der Balco Transfer Hub ist mit den Powerstation-Modellen AC180, AC200Max, AC200L, Elite 100, Elite 200, Elite 300, Elite 400, Elite 320 und Apex 300 von Bluetti kompatibel. Grundsätzlich werden auch Energiespeichersysteme anderer Hersteller unterstützt, wobei sich der Funktionsumfang hier meist auf die reine Netzeinspeisung beschränken dürfte.

Bluetti bietet den Balco Transfer Hub ausschließlich in Deutschland und regulär zum Preis von 349 Euro an. In Verbindung mit der Anschaffung einer Plug-in-Solaranlage fällt die Mehrwertsteuer weg und der Kaufpreis beträgt nur noch 293 Euro. Der Rabattcode TRANEDM10 sollte unabhängig davon zusätzlich zehn Prozent Preisvorteil bringen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
16. Juni 2026 um 11:06 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.467 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Coole Sache – mich ärgert ein wenig wie viel besser die Balkonkraftwerke aussehen und die Handhabung während „richtige“ Solaranlagen teurer und teilweise unnötig kompliziert sind.

    Klar 3-Phasigkeit und so ist aufwändiger aber trotzdem könnte da mehr Plug-and-Play Einzug halten.

    Sigenergy geht glaube ich halbwegs in die Richtung aber tut sich sonst wenig.
    Parallel aber leider auch zweifelhafte / unvollständige Werbeversprechen von Anker, Bluetti und Co

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46467 Artikel in den vergangenen 9002 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven