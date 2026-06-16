Bluetti bietet mit dem Balco Transfer Hub die Möglichkeit, eine Powerstation ins Hausnetz zu integrieren. Die Idee dahinter: Wird die Powerstation gerade nicht mobil genutzt, kann sie als Stromspeicher für ein Balkonkraftwerk dienen.

Der Transfer Hub wird an eine Steckdose angeschlossen und anschließend mit der Powerstation verbunden. Vorhandene Solarmodule werden dabei direkt mit der Powerstation gekoppelt. Der Hub sorgt dafür, dass die gesetzliche Obergrenze von 800 Watt für die Einspeisung durch steckerfertige Systeme eingehalten wird.

Smart Meter und Messsteckdose als Option

Um die Leistungsabgabe ans Hausnetz zu optimieren und zu vermeiden, dass man nicht benötigten Strom verschenkt, lässt sich das System mit intelligenten Steckdosen oder einem Smart Meter verbinden. Diese Hilfsmittel sollend es ermöglichen, dass eine verbrauchsabhängige Einspeisung erfolgen kann. Die Konfiguration und Überwachung des Systems erfolgt mithilfe der App des Herstellers. Bluetti bietet hier auch erweiterte Integrationen wie die durch KI gestützte Optimierung für dynamische Stromtarife an. So soll das System beispielsweise zu günstigen Zeiten auch Strom aus dem Netz speichern, um diesen in hochpreisigen Phasen wieder abzugeben.

Der Transfer Hub ist so konzipiert, dass er in beide Richtungen arbeiten und nicht nur Strom von der Powerstation beziehen, sondern diese auch laden kann. Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und wird zunächst mit dem Stromnetz und dann über eine doppelte Kabelverbindung mit der Powerstation verbunden.

Mit zahlreichen Bluetti-Modellen kompatibel

Der Balco Transfer Hub ist mit den Powerstation-Modellen AC180, AC200Max, AC200L, Elite 100, Elite 200, Elite 300, Elite 400, Elite 320 und Apex 300 von Bluetti kompatibel. Grundsätzlich werden auch Energiespeichersysteme anderer Hersteller unterstützt, wobei sich der Funktionsumfang hier meist auf die reine Netzeinspeisung beschränken dürfte.

Bluetti bietet den Balco Transfer Hub ausschließlich in Deutschland und regulär zum Preis von 349 Euro an. In Verbindung mit der Anschaffung einer Plug-in-Solaranlage fällt die Mehrwertsteuer weg und der Kaufpreis beträgt nur noch 293 Euro. Der Rabattcode TRANEDM10 sollte unabhängig davon zusätzlich zehn Prozent Preisvorteil bringen.