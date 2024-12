11 Jahre altes Finder-Problem weiter vorhanden

Apple ist für lang anhaltende Softwarepflege und regelmäßige Updates bekannt. Ausnahmen bestätigen hier allerdings die Regel. So muss sich das Unternehmen auch nachsagen lassen, dass es bestimmte Fehler und Probleme gibt, die es konsequent und über Jahre hinweg ignoriert.

Howard Oakley erinnert an einen seit mindestens elf Jahren bestehenden Fehler von macOS, der die Spaltenansicht des Finders betrifft und die Navigation erschwert oder auch vorübergehend unmöglich macht.

Der Fehler lässt sich relativ leicht reproduzieren: Wird in der Spaltenansicht ein Ordner mit langen Dateinamen geöffnet, passen sich die Spaltenbreiten automatisch an. Wechselt man dann zu einem anderen Verzeichnis, bevor man mithilfe der Zurück-Taste wieder zum vorherigen Ordner zurückkehrt, kommt es häufig dazu, dass die Spaltenbreite fehlerhaft skaliert wird. In der Regel nimmt dann eine Spalte den gesamten Fensterbereich ein. Die korrekte Darstellung lässt sich zwar durch das Wechseln in ein anderes Verzeichnis wieder herstellen, wodurch der Arbeitsfluss unnötig gestört wird.

Es ist bemerkenswert, wie lange sich dieser Fehler in macOS hält. So hat das Problem nicht nur den Namenswechsel von OS X zu macOS, sondern auch das Ende der 32-Bit-Software und die Umstellung auf Apple-Prozessoren überdauert.

Diesen Sachverhalt vor Augen stellt man sich natürlich die Frage, wie ernst Apple die Fehlermeldungen von Entwicklern und Beta-Testern tatsächlich nimmt. Immer wieder bleiben hier auch durchaus relevante Meldungen unbearbeitet und vor allem auch unbeantwortet liegen.

Apple scheint manche Probleme zu ignorieren

Ein weiteres Beispiel für diese „Strategie“ sind die verkleinerten Anwendungsfenster, mit denen sich Apple-Kunden, die bestimmte Kombinationen von Macs und Bildschirmen verwenden, schon seit Jahren konfrontiert sehen. Die Fenster bestimmter Programme werden dabei nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand verkleinert und an der linken unteren Bildschirmecke ausgerichtet angezeigt.

Besonders auffällig ist hier, dass vor allem Setups betroffen sind, die ausschließlich aus Apple-Geräten bestehen – zum Beispiel der Mac Studio in Kombination mit dem Studio Display von Apple. Und auch bei den betroffenen Apps handelt es sich nicht nur um Programme von externen Entwicklern, sondern es sind auch Apple Music oder Apple TV+ seit Beginn mit dabei.