KI-Chatbot „Grok“ fertigt täuschend echte „Fotos“ an

Der in den Twitter-Nachfolger X integrierte Chatbot „Grok“ wird mit einem neuen Bildgenerator ausgestattet. Das neue Modell namens „Aurora“ wurde am Samstag bereits integriert, ist Anwenderberichten zufolge aber teilweise wieder verschwunden. Die Erweiterung wurde allerdings inzwischen auch offiziell angekündigt und sollte demnach in Kürze auch dauerhaft für Premium-Nutzer der Plattform zur Verfügung stehen.

Bei „Aurora“ liegt der Fokus offenbar insbesondere beim Erstellen von fotorealistischen Darstellungen. „Grok“ hat in diesem Bereich bereits in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt, da die Software relativ laxen Beschränkungen unterliegt und beispielsweise keinerlei Probleme damit hat, täuschend echte Darstellungen von bekannten Personen zu erstellen oder auch urheberrechtlich geschützte Elemente einzubinden.

no, these are not photographs. this is Grok 2 + Aurora pic.twitter.com/mgjRumCbex

Die ersten von Nutzern des neuen KI-Modells erstellen Bilder sprechen hier Bände. Beispielsweise wurden die oben eingebetteten Porträts von Mark Zuckerberg, Bill Gates, Sundar Pichai und Tim Cook ebenso von „Grok“ generiert wie das folgende „Foto“, auf dem der „Grok“-Eigner Elon Musk gemeinsam mit Sam Altman von der ChatGPT-Mutter OpenAI zu sehen ist.

I had a good time for a day and I hope he will come again soon… pic.twitter.com/o6xTptCY9s

„Grok“ kümmert sich bei der Erstellung von Bildern auch wenig um sonstige urheberrechtlichen Unwägbarkeiten. So stellt es für die KI kein Problem dar, Luigi von den Mario Brothers gemeinsam mit Mickey Mouse in den Boxring zu stellen.

„Grok“ scheint bislang auch der einzige KI-Bildgenerator zu sein, der in der Lage ist, realistisch wirkende Grafiken zu erstellen, auf denen die Apple Vision Pro oder die neusten Fahrzeuge von Tesla zu sehen sind. Dies spricht vor allem auch für die Aktualität des bei der Schulung der Software verwendeten Materials.

It’s the first one I’ve tried that can actually make a decent Vision Pro! Just look at these! pic.twitter.com/ju2S2kABlP

The new Grok 2 + Aurora image generator on X is insane!

With today's launch of xAI’s new image generator called ‘Aurora’, Grok can finally create accurate images of the Cybertruck and @Tesla Semi!

Here is a thread of some examples. All 12 images were created by Grok (Aurora): pic.twitter.com/dkERE31yrb

