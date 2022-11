Bundlehunt: 56 Mac-Apps im BlackFriday-Paket

Dabei hat sich das Bundlehunt-Konzept über die Jahre leicht gewandelt. Während in den Anfangstagen schlicht ein Einheitspreis für 20+ Applikationen verlangt wurde, ist man inzwischen zu einem Software-Buffet übergegangen, das folgendermaßen funktioniert: Anwender zahlen Einmalig vier Dollar, um die Angebotsaktion freizuschalten und können anschließend so viele Apps wie gewünscht zu den abgedruckten Angebotspreisen mitnehmen.

Die auf der Webseite bundlehunt.com in unregelmäßigen Abständen angebotenen Software-Pakete dürften viele Mac-Anwender bereits kennen. Häufig zu Feiertagen und anderen besonderen Anlässen, werden hier kostenpflichtige Mac-Anwendungen zum Paketpreis angeboten, die sich so meist deutlich günstiger als beim regulären Kauf über die Anbieter-Webseite mitnehmen lassen.

Insert

You are going to send email to