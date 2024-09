Google Chrome: Seitensuche mit Google Lens jetzt auch auf dem Desktop

Bereits seit einiger Zeit hat man auf iOS-Geräten die Möglichkeit, Webseiten mithilfe von Google Lens zu durchsuchen. Jetzt steht diese Funktion auch in Googles Chrome-Browser auf dem Desktop zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine von mehreren vor einem Monat von Google angekündigten Erweiterungen für Chrome.

Mithilfe der neuen Google-Lens-Integration kann man in Chrome nach allem suchen, was aktuell im Fenster des Webbrowsers angezeigt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob man gerade eine statische Webseite besucht, ein Video schaut oder einer Live-Präsentation folgt. Die Suchergebnisse erscheinen in einer Seitenspalte im gleichen Fenster, sodass man den aktuellen Surfvorgang nicht unterbrechen muss.

Die neue Funktion versteckt sich in dem durch drei übereinander stehende Punkte gekennzeichneten Chrome-Menü oben rechts im Browser-Fenster. Wenn ihr hier die Option „Mit Google Lens suchen“ auswählt, legt sich ein grauer Schleier über die geöffnete Webseite und ihr könnt mit der Maus jenes Objekt oder jenen Bereich auswählen, zu dem ihr mehr Informationen sucht.

Die daraufhin in der Seitenleiste angezeigten Ergebnisse kann man dazu verwenden, um weiter in die Suchanfrage einzutauchen oder gezielt eine der gefundenen Seiten zu besuchen. Falls im ausgewählten Bereich auch Textpassagen enthalten sind, bietet euch Google Lens die Option, eine konkrete Textstelle auszuwählen, um weitere Informationen zu diesem Thema anzuzeigen. Damit das Ganze funktioniert, muss im Hintergrund ein Screenshot des ausgewählten Bereichs an Google gesendet werden. Wer das nicht möchte, verwendet die neue Funktion einfach nicht.

@gemini spricht Googles KI-Assistent an

Google erinnert im Zusammenhang mit der in das Browser-Fenster integrierten Google-Lens-Funktion auch nochmal an die mittlerweile für alle Nutzer bereitgestellte Möglichkeit, direkt über die Adressleiste von Chrome mit dem KI-Assistent Gemini zu chatten.

Der jeweiligen Anfrage muss einfach die Einleitung @gemini vorangestellt werden, damit Chrome keine klassische Websuche startet, sondern den Text direkt an Googles KI-Assistenten weitergibt.