Zusatzstunden: Spotify baut Hörbuchangebot aus

Spotify treibt sein Hörbuchgeschäft weiter voran. Auf der Frankfurter Buchmesse hat der Streamingdienst angekündigt, das Angebot bis Ende 2026 auf über 180 Länder und Regionen auszuweiten. Für deutsche Nutzer ist die globale Expansion aber nur ein Teil der Nachricht. Konkreter wird es bei neuen Funktionen und Zusatzoptionen. Die Hörbuch-Offensive von Spotify umfasst ein überarbeitetes Page Match und den nächsten Schritt für „Hörbücher+“.

Page Match findet jetzt die konkrete Buchseite

Page Match ist in Deutschland seit April verfügbar und verbindet gedruckte Bücher, E-Books und Hörfassungen. Bislang ließ sich eine Seite mit der iPhone-Kamera erfassen, um an die entsprechende Stelle im Hörbuch zu springen. Künftig genügt zusätzlich der Scan des ISBN-Barcodes. Anschließend lässt sich die aktuelle Hörposition über Seitenzahlen im gedruckten Buch wiederfinden.

Mehr als eine Million Menschen haben Page Match laut Spotify bereits genutzt. Für deutschsprachige Bücher hatte der Anbieter die Technik im Frühjahr eingeführt. Parallel wächst der Katalog. Spotify nennt inzwischen weltweit mehr als 800.000 Titel in über 120 Sprachen. In Deutschland stehen mehr als 90.000 deutschsprachige Hörbücher bereit.

Hörbücher+ wandert in den Studententarif

Spotify dehnt sein kostenpflichtiges Zusatzmodell „Hörbücher+“ nun auf weitere Tarifgruppen aus. Ab dem 5. November können Studierende in Österreich, Irland, Belgien und Finnland zusätzliche Hörbuchstunden zum Premium-Student-Abo buchen. Weitere Länder sollen im kommenden Jahr folgen.

In Deutschland gibt es „Hörbücher+“ seit Juli 2025. Das Add-on ergänzt die im Premium-Abo enthaltene Hörzeit. Auch Mitglieder von Duo- und Familienabos können zusätzliche Kontingente erhalten. Spotify meldet inzwischen mehr als eine Million Abonnenten des Zusatzangebots.

3 Monate Audible für 99 Cent

Der Wettbewerbsdruck zeigt sich auch bei Amazon. Audible bewirbt seinen Standard-Tarif derzeit für drei Monate zu jeweils 99 Cent. Die Aktion, bei der auch ehemalige Bestandskunden zum Zug kommen, lässt sich durchaus als Antwort auf einen Markt lesen, in dem Spotify sein Hörbuchmodell seit dem Deutschlandstart im April 2025 Schritt für Schritt erweitert.