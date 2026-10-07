Reolink bei Amazon: Unsere Kamera-Empfehlungen ab 47 Euro

Zum Abschluss der Prime Deal Days wollen wir euch noch zwei Überwachungskameras ans Herz legen, die wir selbst im Einsatz haben und entsprechend aus eigener Erfahrung empfehlen können. Die Reolink Argus MagiCam ist bei Amazon aktuell für 47,49 Euro erhältlich, die deutlich umfangreicher ausgestattete OMVI 3i WiFi kostet nur noch 223,99 Euro statt 319,99 Euro. Die Prime-Day-Preise gelten nur noch bis Tagesende.

Argus MagiCam: Flexibel für 47 Euro

Die Argus MagiCam haben wir bereits ausführlich getestet. Für uns ist sie vor allem dann interessant, wenn schnell und ohne Kabel eine zusätzliche Kamera benötigt wird. Die kompakte Kamera wird magnetisch auf ihrer Halterung befestigt und lässt sich dadurch ähnlich unkompliziert abnehmen und neu ausrichten wie Zubehör mit MagSafe.

Reolink setzt hier nicht auf einen fest eingebauten Akku, sondern auf austauschbare AA-Batterien. Je nach Nutzung sollen diese bis zu neun Monate durchhalten. Hinzu kommen 2,4- und 5-GHz-WLAN, Personen-, Fahrzeug- und Tiererkennung, IP67-Wetterschutz sowie die lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte. Ein kostenpflichtiges Cloud-Abo ist nicht erforderlich.

Für 47,49 Euro ist die MagiCam aus unserer Sicht vor allem für Nebeneingang, Gartenhaus, Garage oder andere Stellen interessant, an denen keine permanente Stromversorgung vorhanden ist.

OMVI 3i: Drei Objektive für 223,99 Euro

Eine ganz andere Liga bedient die OMVI 3i WiFi. Die Kamera kombiniert ein festes 10-Megapixel-Doppelobjektiv mit 180-Grad-Panorama und eine darunter sitzende, bewegliche 8-Megapixel-Kamera. Letztere kann erkannte Personen, Fahrzeuge oder Tiere automatisch verfolgen.

Gerade auf größeren Grundstücken gefällt uns dieses Konzept ausgesprochen gut: Das Panorama behält den gesamten Bereich im Blick, während die zweite Kamera parallel Details verfolgt. Reolink bezeichnet die Funktion als SyncTrack. Beide Ansichten lassen sich gleichzeitig in der App darstellen.

Die OMVI 3i unterstützt Dualband-Wi-Fi 6, kontinuierliche Aufnahmen und lokale Speicherung auf microSD-Karten mit bis zu 512 GB. Auch hier funktionieren die wesentlichen Erkennungsfunktionen lokal und ohne verpflichtendes Abo. Aktuell fällt der Preis von 319,99 Euro auf 223,99 Euro – eine Ersparnis 30 Prozent.