Bald per App: Neue FRITZ!Box-Ersteinrichtung kommt

Der geplante „Wizard“ ermöglicht es, eine neue FRITZ!Box am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb zu nehmen. Während der Ersteinrichtung führt die App den Anwender schrittweise und interaktiv durch die Installation. Darüber hinaus gibt die App nützliche Hinweise zu WLAN-Gastzugang, Kindersicherung, Rufsperren und vielem mehr.

Der neue Einrichtungsassistent wird in einer der kommenden Firmware-Versionen bereitgestellt und nimmt Anwender bei der ersten Konfiguration ihres Routers an die Hand. Der Hersteller erklärt dazu:

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den beiden Modellen FRITZ!Box 5590 Fiber und FRITZ!Box 5530 Fiber, die sich dank des integrierten Glasfasermoduls und der in Deutschland durchgesetzten Routerfreiheit ohne vorgeschaltetes Modem direkt am Glasfaseranschluss betreiben lassen.

Der Berliner Netzwerkausstatter AVM hat eine neue Firmware für vier seiner aktuellen Internet-Router bereitgestellt, die im Rahmen des so genannten Laborzugriffs als Vorabversion für testfreudige Nutzer verfügbar ist. Das FRITZ! Labor wird aktuell in Version 7.70 für die folgenden vier FRITZ!Box-Modelle ausgegeben, die am Glasfaseranschluss betrieben werden:

