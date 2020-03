Zuhausebleiben: Gary Hustwits Helvetica-Film im Stream

Gary Hustwits Film „Helvetica“ entstand zum 50. Geburtstag der wohl bekanntesten aller Schriftarten. Die etwas über eine Stunde lange Dokumentation kann man keinesfalls nur Typografie-Freaks ans Herz legen. Der Film lässt namhafte Gestalter zu Wort kommen und verdeutlicht, wie allgegenwärtig und prägend die Verwendung der Schrift in unserem Alltag ist.

Neben der Geschichte der 1957 entworfenen Schrift vermittelt der Film auch interessante grundsätzliche Eindrücke aus den Themenbereichen Typografie und Design. Hustwits Arbeit wurde für mehrere Preise nominiert.

Der Filmemacher stellt „Helvetica“ noch bis zum 24. März kostenlos zur Verfügung, um seinen Beitrag dazu zu leisten, dass den Menschen das Zuhausebleiben leichter fällt. Hustwit wird aus diesem Grund in den nächsten Wochen weitere seiner Dokumentationen kostenlos anbieten, darunter dann wohl auch seine im Jahr 2017 entstandene Dokumentation über Industriedesign mit dem Titel „Objectified“. Im Rahmen der Dreharbeiten zu diesem Film besuchte Hustwit unter anderem den Apple-Designer Jonathan Ive in seiner Prototypen-Werkstatt: „Ich fühlte mich wie Charlie in der Schokoladenfabrik, nur dass alles aus glänzendem Aluminium statt aus Süßigkeiten bestand“.