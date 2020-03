„Top Deals“: iPad ab 329 Euro und HomePod für 279 Euro

MediaMarkt und Amazon bieten das iPad 10,2 Zoll heute ab 329 Euro an. Apple setzt den Einstiegspreis für die Version mit 32 GB Speicher und WLAN glatte 50 Euro höher an.

Wer das iPad mit WLAN und Cellular-Option haben will, kann im Rahmen der aktuellen MediaMarkt-Aktion bei einem Preis von 479 Euro zuschlagen. Allerdings müsst ihr bei beiden Anbietern stets auch einen Blick auf die Lieferzeiten werfen, die Nachfrage nach Tablets scheint auch hierzulande gestiegen und abhängig von der gewünschten Variante zieht sich der Versand teils über längere Zeit hin.

HomePod für 279 Euro

Ausschlag für das günstige Angebot dürften die „MediaMarkt Top-Deals“ am heutigen Montag sein, in deren Rahmen auch der HomePod für 279 Euro und damit ausgesprochen günstig zu haben ist. Amazon versucht bei solchen Aktionen in der Regel, den Preis zu halten. Den HomePod hat das Online-Kaufhaus wohl aufgrund der Konkurrenzsituation zu den hauseigenen Echo-Lautsprechern bislang gar nicht im Angebot.