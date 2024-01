Gmail-App Mimestream mit vielen neuen Funktionen

Die empfehlenswerte Gmail-Applikation Mimestream befand sich satte zwei Jahre in Betatests. Während dieser Zeit ließ sich die Desktop-Anwendung zum Zugriff auf vorhandene Gmail-Konten gänzlich kostenfrei nutzen und wurde kontinuierlich um neue Funktionen erweitert. Die Betaphase endete dann im Mai 2023 mit dem Launch von Version 1.0 vor knapp einem Jahr, mit der Entwickler Neil Jhaveri dann auch ein Lizenzmodell einführte.

Wer Gmail lieber mit einer nativen, hervorragend an das macOS-Betriebssystem angepassten Desktop-Anwendung und nicht über die Web-Oberfläche des Suchmaschinenanbieters nutzen möchte, zahlt seitdem 49,99 US-Dollar pro Jahr. Ein fairer Preis, der den Abruf beliebig vieler Gmail-Konten ermöglicht, die Mimestream-Installation auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig zulässt und das Teilen der Lizenz innerhalb der eigenen Familie gestattet.

Ein knappes Jahr nach seinem Debüt hat Mimestream kürzlich Version 1.2 vorgelegt und viele neue Funktionen ausgeliefert, die die E-Mail-Anwendung noch produktiver machen sollen.

Von Terminen bis Auto-Vervollständigung

So kann Mimestream nun nicht mehr nur Kalendereinladungen, sondern auch ganz reguläre Termine in den eigenen Kalender eintragen. Die automatische Vervollständigung von E-Mail-Adressen im Google Workspace Directory ist nun genauso verfügbar wie die Nutzung der von macOS Sonoma angebotenen Satz- und Wortvervollständigung, die bislang allerdings nur in englischer Sprache angeboten wird.

Für diejenigen, die viel mit Anhängen zu tun haben, gibt es eine neue Einstellung, über die festgelegt werden kann, ob Mimestream neue Anhänge in einem eigenen, internen Verzeichnis laden und öffnen soll oder diese direkt in das Downloads-Verzeichnis eures Benutzerordners verschiebt.



Zudem verfügt die neue Version über zahlreiche Fehlerbehebungen, Performance-Verbesserungen und Optimierungen, die in der offiziellen Release-Übersicht des Entwicklers zusammengefasst wurden. Das letzte große Update erhielt Mimestream mit Version 1.1.5 im Oktober des vergangenen Jahres.