Markdown-Präsentationen: Deckset erreicht iPad und iPhone

Wer für Beruf, Hobby oder Ehrenamt häufiger Präsentationen vorbereiten und halten muss, sollte sich unbedingt mit den vielfältigen Möglichkeiten vertraut machen, die eigenen Vortragsfolien mithilfe der Auszeichnungssprache Markdown so schnell und unkompliziert wie möglich zu erstellen.

Präsentationen mit Markdown

Statt sich mit den oft überladenen Arbeitsabläufen von PowerPoint oder Keynote vertraut zu machen, greift man hier zu einer der am Markt verfügbaren Folien-Apps, merkt sich lediglich die Auszeichnungen, die für das Erstellen von Überschriften, das Einfügen von Bildern und das Formatieren von Text benötigt werden, und benötigt anschließend nicht viel mehr als einen Texteditor, um umfangreiche Präsentationen schon in der U-Bahn vorbereiten zu können.

Schon seit einiger Zeit bietet sich auf dem Mac dafür die Deckset-Anwendung an. Die Entwickler von Deckset haben bereits im Frühjahr 2022 angekündigt, ihre App auch auf iPad und iPhone bringen zu wollen. Mit leichter Verzögerung ist der Download jetzt für Apples mobile Plattformen erschienen.

Jetzt auch für iPad und iPhone

Die Anwendung verwandelt Markdown-Dokumente in schön gestaltete Vortragsfolien und bietet dafür über 20 unterschiedliche Designs an, die direkt auf iPhone oder iPad bearbeitet werden können und sich hier auch in einer Vorschau anzeigen lassen.

Die Mobilanwendung gestattet das Erstellen eigener Themes, versteht sich auf das Einfügen von Videos, Bildern und Grafiken in eure Vortragsfolien und kommt sogar mit TeX-Formatierungen zurecht.

Anders als die Mac-Anwendung, die für 35 Euro zum Einmalkauf angeboten wird, gibt es die Mobilanwendung ausschließlich im Abonnement. Für dieses werden wahlweise 23 Euro pro Jahr beziehungsweise drei Euro pro Monat verlangt.

Zahlreiche Alternativen am Markt

Sollte euch das Thema grundsätzlich interessieren, dann empfehlen wir euch, einen Blick auf Marp, Slideas, Hyperdeck und den neuen iA-Presenter zu werfen.