Anker 140-Watt-Netzteil mit Klappstecker vorübergehend günstiger

Anker hat sein neues 140-Watt-Ladegerät mit Klappstecker bereits zu Jahresbeginn vorgestellt. Jetzt ist der Netzadapter wieder ein wenig günstiger zum reduzierten Einführungspreis erhältlich. Statt regulär 89,99 Euro bezahlt man mit 76,49 Euro vorübergehend 15 Prozent weniger.

Ohne Frage sind auch günstigere Ladegeräte im Handel erhältlich, das neue Netzteil kann jedoch mit ein paar nicht alltäglichen Funktionen aufwarten. Zudem liefert der Adapter eine Maximalleistung von 140 Watt, ein damit kompatibles USB-C-Kabel ist direkt im Lieferumfang enthalten.

In Wandnetzteile integrierte Displays kommen ja immer mehr in Mode. Auch das neue Ladegerät von Anker ist mit so etwas ausgestattet. Die Anzeige informiert in Echtzeit sowohl über die aktuelle Gesamtnutzung als auch über die gerade von den unterschiedlichen Anschlüssen bezogene Leistung. Zusätzlich kann man noch Informationen zur integrierten Temperaturüberwachung abrufen, das Ladegerät reduziert seine Leistung automatisch, wenn die Technik im Inneren zu warm wird. Zwischen diesen einzelnen Informationsbildschirmen kann man mithilfe einer berührungsempfindlichen Taste wechseln. Insgesamt stehen drei Anschlüsse für USB-C und einer für USB-A zur Verfügung.

Falls sich jemand Sorgen macht, dass der Bildschirm womöglich vorzeitig den Geist aufgibt. Anker will beruhigen und merkt an, dass dieser im Dauerbetrieb mehr als 10.000 Tage durchhalten soll. Generell ist der Bildschirm allerdings ohnehin nach einer Minute automatisch aus und wird nur aktiviert, wenn man das Netzteil neu verbindet oder auf die Steuerungstaste tippt.

Klappbar und mit passendem Kabel geliefert

Menschen, die regelmäßig unterwegs sind und das Netzteil in einer Handtasche, Rucksack oder Koffer verstauen müssen, dürften sich über den einklappbaren Netzstecker freuen. Dieser kann bei Nichtbenutzung seitlich an das Netzteil angelehnt werden, was nicht nur die Größe des Geräts reduziert, sondern das Ganze beim Einpacken auch weniger störend macht.

Neben dem Netzteil selbst ist im Lieferumfang wie bereits erwähnt, ein anderthalb Meter langes USB-C-Ladekabel enthalten, das auf eine Maximalleistung von 240 Watt ausgelegt und mit seiner Nylonummantelung einen sehr robusten Eindruck macht.