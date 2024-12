ZeroDuplicates sucht auf dem Mac nach doppelten Dateien

Mit ZeroDuplicates bietet der Düsseldorfer Entwickler Christopher Brock eine Mac-Anwendung an, mit deren Hilfe sich doppelt vorhandene Dateien identifizieren, und wenn gewünscht auch entfernen lassen. Die App soll nicht nur dabei unterstützen, euren inneren Monk zu befriedigen, sondern vor allem auch unnütz verbrauchten Speicherplatz freigeben.

Bei der Erkennung von doppelten Dateien vergleicht „ZeroDuplicates“ den Inhalt der Dateien. Dabei kommen dem Entwickler zufolge fortschrittliche Dateivergleichsalgorithmen zum Einsatz, mit deren Hilfe unabhängig von der Benennung und dem Ablageort der Datei eine sichere Identifizierung von Duplikaten möglich ist.

In die Anwendung integrierte Sicherheitsvorkehrungen sollen ein Versehentliches Löschen verhindern. So wird von jeder Datei stets mindestens eine Kopie aufbewahrt, zudem kann man vor dem Löschen direkt in „ZeroDuplicates“ eine Vorschau der entsprechenden Dateien betrachten.

Generell arbeitet „ZeroDuplicates“ mit jeder Art von Dateien. Im Alltagsleben werden vermutlich vor allem verschiedene Arten von Dokumenten sowie Bilder und Videos eine Rolle spielen. Hier werden jeweils die gängigsten Formate von der integrierten Vorschaufunktion unterstützt.

Gezielt auf ausgewählte Verzeichnisse anwenden

Bei der Arbeit mit „ZeroDuplicates“ kann man exakt bestimmen, welche Verzeichnisse für den Dateivergleich herangezogen werden. Wenn man die Vorauswahl hier entsprechend einschränkt und am besten auch die Systemordner auslässt, präsentiert sich die Ergebnisliste übersichtlich und die App arbeitet zudem deutlich schneller.

Probiert es einfach selbst aus. „ZeroDuplicates“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und ohne jede Einschränkung verwenden. Die Anwendung ist von Apple auf Malware geprüft und leitet keinerlei persönliche Daten an den Entwickler weiter.

„ZeroDuplicates“ ist seit Anfang Dezember erhältlich und steht aktuell in Version 1.4 zum Download bereit.