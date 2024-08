Teilen und herrschen: Civilization VII erscheint am 11. Februar

Neben den kurzen Ankündigungstrailern zu Borderlands 4 und Mafia: The Old Country im Zuge der Gamescom vergangene Woche hat 2K Games auch die erste Anspielmöglichkeit des kommenden Civilization 7 geboten. Und der von Firaxis entwickelte Strategie Epos bringt einige umfassende Neuerungen gegenüber seinen Vorgängern mit.

Ab der 7. Kalenderwoche 2025

So werden im neusten Teil der Serie Herrscher und Zivilisation nicht mehr aneinander gebunden sein. Ganz im Gegenteil, während einer Partie werdet ihr an zwei Epochenwechseln jeweils auch die Möglichkeit haben eure Zivilisation zu wechseln. Euer Herrscher bleibt dabei jedoch derselbe.

Auch der Epochenfortschritt an sich wurde verändert. Statt euch linear von 4000 v.Chr. in die Neuzeit zu arbeiten, ist die Partie in drei Zeitalter unterteilt. Ihr beginnt in der Antike, hangelt euch durch das Zeitalter der Entdeckungen und erreicht schließlich die Moderne. Jede Epoche hat dabei individuelle Technologiebäume und Ziele, die ihr erreichen müsst um ein neues Zeitalter einläuten zu können.

Auch sonst wird es viele kleine und größere Änderungen geben. Darunter optimierter Städtebau, bei dem zukünftig auf das langwierige Micromanagement eurer Arbeiter verzichtet wird. Und ein ausgebautes Diplomatiesystem, das nicht nur den Austausch von Ressourcen, sondern das Erreichen gemeinsamer Ziele mit euren Bündnispartnern in den Fokus rückt.

Doch bis ihr eure eigene Dynastie aufbauen könnt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Der offizielle Starttermin für Civilization ist der 11. Februar 2025. Aber zumindest sollen die Mac und Windows Version diesmal wirklich zeitgleich und nicht wieder um einige Tage versetzt erscheinen.

Citadelum – ein Blick in die Indieecke

Wenn ihr Aufbaustrategie liebt und bis zum Release von Civ 7 nicht so recht wisst, was ihr spielen sollt, aber über eine Windows Installation oder ein Abo bei einem Streamingdienst wie Shadow verfügt, können wir einen Blick auf das im alten Rom angesiedelte Citadelum empfehlen.

Im vom spanischen Entwicklerstudio Abylight entwickelten Strategiespiel kümmert ihr euch um den Ausbau eurer aufstrebenden, römischen Metropole. Im weiteren Spielverlauf erweitert ihr euren Machtbereich über eure Stadtgrenzen hinaus, treibt Handel und führt eure Truppen gegen andere Herrscher ins Gefecht. Das alles stets unter dem Wachsamen Blick der Götter, um derer Gunst ihr buhlen müsst.

Citadelum soll noch dieses Jahr erscheinen und jüngst ist zusätzlich eine kleine Demo auf Steam erschienen, in die ihr schon jetzt einmal einen Blick werfen könnt.