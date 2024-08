Gamescom Opening: Borderlands 4, Monument Valley 3 und mehr

Am gestrigen Abend wurde mit der Opening Night Live Show der Start der diesjährigen Gamescom in Köln eingeläutet. Während der knapp zweistündigen Trailerparade wurden dutzende Spiele und weitere Highlights gezeigt und die Show soll nicht nur einen Vorgeschmack darauf bieten, was Besucher der Spielemesse von heute bis Sonntag in den Deutzer Messehallen erwartet. Sondern bot auch Raum für zukünftige Spiele, die noch nicht auf der Messe selber anspielbar sein werden.

Auf diese Weise haben zum Beispiel 2K Games mit Borderlands 4 und Mafia: The Old Country direkt zwei neue Blockbuster für das kommende Jahr angekündigt. Der kurze Teaser von Borderlands 4 verrät zwar noch nicht viel über den nächsten Teil des abgedrehten Loot-Shooters. Bestätigt aber zumindest, dass das Sequel nahtlos an den Vorgänger anknüpfen wird.

Auch der kurze Trailer zu Mafia: The Old Country verrät noch nicht viel zum Spiel. Zumindest haben wir nun aber Gewissheit, dass das Mafia Franchise nicht mit Teil 3 endet. Während die Handlung des letzten Spiels jedoch im Louisiana der Siebziger spielte, wird es euch in The Old Country zurück zu den Wurzeln und der Entstehungsgeschichte der Cosa Nostra verschlagen. Also nach Sizilien, irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mehr zum Spiel möchten die Entwickler jedoch erst im Dezember zu den Game Awards verraten.

Monument Valley 3 erscheint im Dezember

Dass ein dritter Teil des wunderschönen Puzzelspiels Monument Valley in Arbeit ist, war hingegen bereits bestätigt. Nun wurde jedoch endlich auch ein Erscheinungsdatum genannt. Das Mobile Game soll am 10. Dezember veröffentlicht werden und euch auf eine weitere Reise durch seine isometrische Spielwelt mit ihrer „unmöglichen Architektur“ einladen.

Ursprünglich wurden Monument Valley 1 und 2 als Premium Apps angeboten und können auch heute noch für jeweils 3,99 Euro über den App Store geladen werden. Allerdings hat zwischenzeitlich Netflix das Studio hinter dem Spiel unter Vertrag genommen. Entsprechend wird der dritte Teil des Knobelspiels exklusive für den Netflix Games Dienst veröffentlicht, womit ihr ihn nur mit einem Netflix Abo spielen können werdet.

Neue Prime Serie für Spielefans

Doch die Präsentation bot nicht nur Platz für Spieleankündigungen. Ein sehr emotionaler Tim Miller (unter anderem Regisseur des ersten Deadpool Films, sowie der ersten Staffel der Netflix Serie Love, Death & Robots) hat mit Secret Level eine neue Amazon Prime Serie präsentiert, die – ebenfalls am 10. Dezember – eine ganze Reihe an Kurzfilmen in unterschiedlichsten Spieleuniversen auf den heimischen TV zaubern soll.

Die erste Staffel wird in folgenden Titeln bzw. Spielwelten spielen: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, Pac-Man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40K, sowie zwei Folgen, die Raum für Charaktere einiger Sony Playstation Titel bieten sollen.

Natürlich wurden in der Präsentation noch etliche weitere Spiele vorgestellt und selbst Dungeon Keeper, Fable und Black & White Schöpfer Peter Molyneux gab sich die Ehre, um sein neustes Projekt Masters of Albion vorzustellen. Jeden Titel einzeln anzureißen, würde hier jedoch den Rahmen sprengen, weshalb wir euch das Video unten noch einmal eingebettet haben.

Wenn einige von euch selber im Laufe der kommenden Tage auf der Gamescom unterwegs sein sollten, möchten wir euch noch folgendes ans Herz legen: Nehmt euch genug zu trinken mit, packt euch etwas zu Essen ein (die Preise auf der Messe sind gesalzen) und wenn ihr euch in die Warteschlangen vor den Ständen der großen Publishern stellen wollt, packt euch am besten direkt noch einen kompakten Campingstuhl mit in euren Rucksack.