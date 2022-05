Apples Design-Vorbild Dieter Rams wird 90

Ein Video-Tipp für die Mittagspause oder heute Abend: Der Filmemacher Gary Hustwit bietet seine Dokumentation „Rams“ für kurze Zeit als kostenlosen Videostream an. Grund für die Aktion ist der 90-jährige Geburtstag des Designers Dieter Rams am 20. Mai.

Rams ist ohne Frage einer der bekanntesten Industriedesigner weltweit. In Deutschland hat sich der gebürtige Wiesbadener einen Namen durch seine Arbeit beim Elektrogeräte-Hersteller Braun gemacht. Rams schuf in diesem Umfeld Design-Klassiker, die letztendlich auch das Aussehen von Apple-Geräten und deren Software bis heute maßgeblich prägen.

Apples ehemaliger Chef-Designer Jony Ive hat Dieter Rams an verschiedener Stelle als bedeutendes Vorbild bezeichnet, und sich bei seiner Arbeit zum Teil ganz offen an den von Rams geschaffenen Produkten bedient. So ist die Rechner-App auf dem iPhone bis heute ein unverkennbares Abbild des von Rams geschaffenen Braun-Taschenrechners ET 66. Mit seinen in den 1970er-Jahren entstandenen zehn Thesen für gutes Design gibt Rams Produktdesignern bis heute kompetente und erfolgsversprechende Grundlagen an die Hand.

Dieter Rams: 10 Thesen für gutes Design

Gutes Design ist innovativ.

Gutes Design macht ein Produkt brauchbar.

Gutes Design ist ästhetisch.

Gutes Design macht ein Produkt verständlich.

Gutes Design ist unaufdringlich.

Gutes Design ist ehrlich.

Gutes Design ist langlebig.

Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail.

Gutes Design ist umweltfreundlich.

Gutes Design ist so wenig Design wie möglich.

Das Video „Rams“ lässt sich noch bis zum Wochenende auf Hustwits Webseite „Oh you pretty things“ abrufen.