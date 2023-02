Neu auf Disney+: Die Neuzugänge im März 2023

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns heute seine Übersicht der im kommenden Monat neu verfügbaren Filme und Serien auf den Tisch gelegt. Dabei kombiniert Disney wie gewohnt die Markeninhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star.

Neben der Buchadaption „Fleishman Is In Trouble“ startet ab Anfang März auch die 3. Staffel von „Star Wars: The Mandalorian“. Zudem laufend die Crime-Serie „Boston Strangler“ und die romantische Komödie die „Rye Lane“ an.

Die März-Highlights von Disney+

„Star Wars: The Mandalorian“ – Staffel 3 ab 1. März: Die Reise des Mandalorianers durch die Star Wars Galaxis geht weiter. Einst ein einsamer Kopfgeldjäger ist Din Djarin nun wieder mit Grogu vereint. Der Mandalorianer trifft auf alte Verbündeten und neue Feinde, während er und Grogu ihre gemeinsame Reise fortsetzen. Unterdessen kämpft die Neue Republik damit, die dunkle Vergangenheit der Galaxis zurückzulassen.

„Abbott Elementary“ – Staffel 2 ab 1. März: „Abbott Elementary“ ist eine Arbeitsplatzkomödie, die eine Gruppe engagierter, leidenschaftlicher Lehrer – und eine etwas unbeholfene Schulleiterin – dabei begleitet, wie sie sich im öffentlichen Schulsystem von Philadelphia zurechtfinden. Trotz aller Widrigkeiten sind sie entschlossen, ihren Schülern zu helfen, im Leben erfolgreich zu sein. Und obwohl diese unglaublichen Staatsdiener zahlenmäßig unterlegen und unterfinanziert sind, lieben sie ihre Arbeit – auch wenn sie die nicht gerade vorteilhafte Einstellung des Schulbezirks zur Erziehung von Kindern nicht lieben.

„Fleishman Is In Trouble“ ab 1. März: „Fleishman Is In Trouble“ ist die Geschichte des kürzlich geschiedenen 41-jährigen Toby Fleishman, der sich in die Welt des Online-Datings stürzt und dabei all den Erfolg hat, den er in seiner Jugend nie verbuchen konnte. Doch gerade als der erste Sommer beginnt, in dem er seine sexuelle Freiheit auskosten kann, verschwindet seine Ex-Frau und lässt ihn mit ihren beiden kleinen Kindern zurück, ohne dass er eine Ahnung hat, wo sie sein könnte oder ob sie vorhat, zurückzukommen.

„Rye Lane“ ab 31. März: „Rye Lane“ ist eine romantische Komödie von Shooting-Star-Regisseurin Raine Allen-Miller mit David Jonsson und Vivian Oparah in den Hauptrollen. Dom und Yas, zwei Mittzwanziger, die das Ende ihrer letzten Beziehungen noch nicht überwunden haben, kommen sich während eines ereignisreichen Tags in Süd-London näher. Dabei helfen sie einander, mit ihren Albtraum-Ex-Partnern fertigzuwerden, und bestärken sich ganz nebenbei darin, dass Romantik noch lange nicht tot sein muss.

„Boston Strangler“ ab 17. März: Der Film folgt Loretta McLaughlin (Keira Knightley), einer Reporterin der Zeitung Record-American, die als erste Journalistin eine Verbindung zu den Morden des Boston Strangler herstellt. Als der mysteriöse Mörder immer mehr Opfer fordert, versucht Loretta, ihre Ermittlungen an der Seite ihrer Kollegin und Vertrauten Jean Cole (Carrie Coon) fortzusetzen, doch das Duo sieht sich durch den grassierenden Sexismus der damaligen Zeit behindert. Nichtsdestotrotz gehen McLaughlin und Cole der Geschichte mutig und unter großem persönlichem Risiko nach und setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Wahrheit herauszufinden.

Alle März-Neuheiten im Überblick

Neu ab 1. März

Star Wars: The Mandalorian – Staffel 3

Abbott Elementary – Staffel 2

Fleishman Is In Trouble

Little Demon – Staffel 1 (Star)

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika – Staffel 1 (National Geographic)

Hilfe, ich wurde gebissen! – Staffel 1 (National Geographic)

What We Do in the Shadows – Staffel 3 (Star)

Neu ab 3. März

Finding Michael (Star)

Ad Astra – Zu den Sternen (Star)

The Punisher: War Zone (Marvel)

Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern (National Geographic)

Neu ab 8. März

NYPD Blue – Staffel 10 (Star)

Peppa Wutz – Staffel 1-6 (Star)

Neu ab 15. März

Mach den Unterschied mit Robin Roberts – Staffel 2 (Disney)

Neu ab 17. März

Boston Strangler

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman (Disney)

The Punisher (Marvel)

Neu ab 22. März

Grown-ish – Staffel 5 (Star)

Der Bergdoktor – Staffel 15 (Star)

Schmugglern auf der Spur – Staffel 3 (National Geographic)

Neu ab 30. März

RapCaviar präsentiert – Staffel 1 (Star)

Niemandsland – The Aftermath (Star)

Neu ab 31. März