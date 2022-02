Logitech Options+ für Apple-Prozessoren optimiert

Mit Logi Options+ bietet Logitech eine technisch und vom Leistungsumfang her verbesserte Vorabversion seines Konfigurationswerkzeugs Logitech Options an. In der neuesten Version ist Logi Options+ jetzt auch für Apple-Prozessoren optimiert, während die Standardausführung von Options auf neuen Macs weiterhin auf Rosetta-Unterstützung angewiesen ist.

Auf der offiziellen Downloadseite könnt ihr Logi Options+ aktuell mit der Versionsnummer 0.90 laden. Für Besitzer eines neue Macs dürfte damit verbunden wohl die Unterstützung für Apple-Prozessoren die interessanteste Nachricht sein. Neben Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates listet Logitech darüber hinaus noch verschiedene weitere Funktionserweiterungen. So besteht nun die Möglichkeit, Geräteeinstellungen in der Cloud zu sichern, um die eigenen Geräte inklusive der persönlichen Einstellungen so einfach auch mit anderen Computern zu nutzen.

Mit Blick auf die Unterstützung neuer Hardware listet Logitech die Business-Version der Signature-Maus M650. Zudem wurde das Zusammenspiel aktueller Logitech-Mäuse mit Adobe Premiere Pro verbessert.