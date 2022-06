Zattoo Plus: Jetzt mit zusätzlichem Entertainment- und Sport-Paket

Für Zattoo Ultimate mit Zugang zu „Zattoo Plus Sport“ und „Zattoo Plus Entertainment“ entstehen so monatliche Kosten von 29,79 Euro.

Zattoo startet dabei mit den beiden Paket-Angeboten „ Zattoo Plus Sport “ und „ Zattoo Plus Entertainment „, die sich für Zusatzgebühren zwischen 5,90 und 9,90 Euro im Monat buchen lassen, dafür jedoch einen bereits vorhandenen Bezahlzugang wie Zattoo Premium oder Zattoo Ultimate voraussetzen, die ihrerseits bereits 9,99 Euro beziehungsweise 13,99 Euro pro Monat kosten.

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat sein Pay-TV-Angebot weiter ausgebaut und scheint sich dabei am Platzhirschen Sky zu orientieren. So wird auch Zattoo zukünftig interessenbasierte Zusatz-Pakete anbieten, die sich zum bereits laufenden Zattoo-Abonnement hinzubuchen lassen.

