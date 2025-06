Mehr kontroverse Inhalte: YouTube weicht Moderationsregeln auf

YouTube hat seine Moderationsrichtlinien überarbeitet und lässt künftig mehr Inhalte auf der Plattform zu, die bislang als regelwidrig galten. Hintergrund ist eine Anpassung der internen Vorgaben für Inhalte, die als „im öffentlichen Interesse“ eingestuft werden.

Emotion packt – und schafft Platz für Werbung

Mehr kontroverse Inhalte

Wie die New York Times berichtet räumt Googles Video-Plattform ihren Moderationsteams nun mehr Spielraum ein, um selbst bei möglichen Regelverstößen von einer Entfernung betroffener Inhalte abzusehen. Dazu zählen Themen wie Wahlen, Ideologien, Migration, Geschlechterfragen oder medizinische Debatten.

Zuvor mussten Videos entfernt werden, wenn mehr als ein Viertel ihres Inhalts gegen die Plattformrichtlinien verstieß. Diese Schwelle wurde nun auf 50 Prozent angehoben. Zudem sind die Moderatoren-Teams dazu angehalten, im Zweifelsfall Rücksprache mit ihren Vorgesetzten zu halten. Die Änderungen wurden nicht öffentlich angekündigt, sondern in internen Schulungen kommuniziert. Das Ziel sei laut YouTube, den Wert der Meinungsfreiheit stärker gegen potenzielle Risiken abzuwägen.

Die Tatsache, dass kontroverse Inhalte grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit erzeugen und sich damit auch besser monetarisieren lassen, dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Gefühle verkaufen besser als Fakten

YouTube reiht sich ein

Der Kurswechsel steht in einem breiteren Kontext: Auch andere Plattformen wie Meta oder X haben in den vergangenen Monaten ihre Moderationspolitik gelockert – zum Teil unter politischem Druck. Meta beendete sein Programm zur externen Faktenprüfung, X verlagerte die Verantwortung an Nutzerkommentare.

Bei YouTube bleibt zwar der Grundsatz bestehen, Hassrede, Gewalt oder Nacktdarstellungen zu unterbinden, doch durch die erweiterten Ausnahmeregeln können auch umstrittene Inhalte online bleiben, sofern sie einen dokumentarischen oder gesellschaftlichen Bezug aufweisen.

Beispiele aus dem Trainingsmaterial zeigen, dass Videos mit Desinformationen zu Covid-Impfstoffen, einzelne Beleidigungen oder politische Grenzüberschreitungen nicht mehr zwangsläufig entfernt werden. Auch Aussagen mit expliziten Gewaltdrohungen blieben online, wenn diese als unrealistisch eingeschätzt wurden.

Kritiker befürchten durch die neue Linie eine weitere Verbreitung von Desinformation und Hassrede.