Fensterverwaltung in iPadOS 26: Apple erklärt verspätete iPad-Anpassung

In einem Interview mit dem Technikportal Ars Technica hat sich Apples Softwarechef Craig Federighi zu den Hintergründen der neuen Multitasking-Oberfläche in iPadOS 26 geäußert. Die Funktion wurde auf der WWDC-Entwicklerkonferenz präsentiert und erinnert in Aufbau und Handhabung deutlich an das Fensterkonzept von macOS.

Federighi räumte ein, dass der Wunsch nach einer solchen Funktion unter Entwicklern und professionellen Nutzern schon lange existiert. Dass Apple dem erst jetzt nachkomme, habe nicht allein mit strategischen Überlegungen zu tun gehabt, sondern auch mit technischen Beschränkungen früherer Gerätegenerationen. „Wenn man ganz zurückgeht zu Split View und Slide Over in iOS 9, dann muss man sich klarmachen: Das iPad ist ein direkt zu bedienendes Gerät. Wenn man etwas berührt und bewegt, muss es sofort reagieren“, so Federighi. Früher sei es schlicht nicht möglich gewesen, eine Vielzahl von Fenstern ohne Leistungseinbußen darzustellen.

Ältere Geräte bleiben eingeschränkt

Auch die von der Community durchaus ambivalent aufgenommene Multitasking-Funktion „Stage Manager„, die 2022 eingeführt wurde, kam im Gespräch mit dem Top-Manager zur Sprache. Stage Manager war initial nur auf ausgewählten iPads verfügbar und wurde zum Start von Stabilitätsproblemen begleitet. Apple habe sich damals bewusst für eine klare Mindestanforderung entschieden: acht gleichzeitig laufende Apps, verteilt auf internes und externes Display. „Wir wollten nicht sagen: Du bekommst Stage Manager, aber eben nur eine abgespeckte Version davon“, sagte Federighi.

Mit iPadOS 26 verfolgt Apple nun einen anderen Ansatz. Die neue Fensterverwaltung wird von einer breiteren Gerätebasis unterstützt. Zwar gebe es weiterhin Unterschiede (etwa in der Anzahl aktiver Fenster), doch der Zugang zur Funktion sei nun nicht mehr auf teurere Modelle beschränkt. Im Hintergrund habe man dafür unter anderem das Fenstersystem und die Verwaltung von Hintergrundprozessen neu strukturiert.

iPad bleibt eigenständig

Trotz der nun deutlich macOS-näheren Bedienung betonte Federighi, dass Apple am eigenständigen Charakter des iPads festhalte. Wo es sinnvoll sei, nutze man ähnliche Designansätze – etwa bei den Fenster-Schaltflächen. „Aber dort, wo es keinen Sinn ergibt, bleibt das iPad eben das iPad“, so Federighi.