YouTube: Videolinks neuerdings mit Tracking-Zusatz

Googles Videoportal YouTube ist dazu übergegangen, Videolinks, die mithilfe der Share-Funktion über die „Teilen“-Taste auf der jeweiligen Videowebseite erstellt werden, mit einem zusätzlichen Tracking-Anhang zu auszustatten.

Zusätzlicher „si“-Parameter

Bislang gab YouTube lediglich die verkürzte Video-URL in folgendem Format aus:

Nun hängt YouTube an den Weblink einen zusätzlichen „si“-Parameter an, der über eine 16 Zeichen lange Kombination aus Buchstaben und Ziffern eine eindeutige Kennung mit auf den Weg bekommt. Die Links sehen dann so aus:

Welche Informationen YouTube den neuen Kennungen dabei intern zuordnet, ist unbekannt. Möglich ist ein umfangreiches Tracking. So könnte sich YouTube etwa merken, welches Google-Konto eingeloggt war, als der jeweilige Link erstellt wurde, den geteilten Link mit der Videohistorie des aktuellen Kontos verknüpfen und weitere statistische Signale auswerten.

Der neue Parameter ist zur Weitergabe der jeweiligen Videolinks jedenfalls nicht erforderlich und kann problemlos von der Video-URL entfernt werden, ohne dass dies mit Nachteilen für den Linkempfänger verbunden wäre.

ClearURLs schafft Abhilfe

Um Weblinks grundsätzlich von zusätzlichen Tracking-Parametern zu befreien, bietet sich die für Firefox und Chrome erhältliche Browser-Erweiterung ClearURLs an. Diese entfernt alle Tracking-Elemente besuchter URLs und ergänzt die Kontext-Menüs der beiden Browser um einen neuen Menüeintrag, der das direkte Kopieren des aktuellen Weblinks ohne zusätzliche Anhänge ermöglicht.

Kürzlich ging auch das Nachrichtenportal Twitter dazu über, einzelnen Tweets einen entsprechenden Tracking-Zusatz mit auf den Weg zu geben. Facebook war bereits im vergangenen Jahr dazu übergegangen, die URL-Parameter nicht mehr sichtbar anzuzeigen, sondern gänzlich neue Links zu erstellen, die die zusätzlichen Tracking-Informationen beinhalten, sich aber nicht mehr manuell modifizieren lassen.