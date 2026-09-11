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Profile mit PIN schützen

YouTube schützt Verlauf und Empfehlungen am Familienfernseher
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YouTube führt eine neue Schutzfunktion für gemeinsam genutzte Fernseher ein. Persönliche Konten lassen sich in der YouTube-App jetzt mit einem vierstelligen Code sperren. Damit sollen andere Haushaltsmitglieder nicht mehr ohne Weiteres auf Wiedergabeverlauf, Empfehlungen oder die persönliche Mediathek zugreifen können.

Christian Wiediger Nmgzvg5Wsg8 Unsplash

Google beschreibt die neue „Kontosperre“ inzwischen ausführlich. Aktiviert wird sie direkt in der YouTube-App auf dem Fernseher. Dazu ruft ihr euer Konto über die seitliche Navigation auf, öffnet die darunterliegenden Einstellungen und legt dort einen vierstelligen Code fest.

Die Sperre gilt jeweils für das konkrete Fernsehgerät beziehungsweise Streaminggerät. Wer dasselbe YouTube-Konto auf mehreren Fernsehern verwendet, muss den Schutz dort entsprechend separat einrichten.

PIN lässt sich auch umgehen – mit Anmeldung

Ist das Profil gesperrt, verlangt YouTube vor dem Zugriff den festgelegten Code. Google bietet zusätzlich eine bequemere Freigabe über das Smartphone an: Auf unterstützten Geräten kann eine Benachrichtigung an die YouTube-App geschickt und das Konto dort bestätigt werden.

Oscar Nord Sd87V72Cjeu Unsplash

Vergessene Codes lassen sich ebenfalls zurücksetzen. Auf dem Sperrbildschirm steht dafür die Option „Code vergessen?“ bereit. Anschließend müsst ihr euch erneut mit den Zugangsdaten des zugehörigen Google-Kontos anmelden. Die Kontosperre wird danach für dieses Gerät deaktiviert.

Nicht mit dem Elterncode verwechseln

Die neue Profilsperre ergänzt den bereits vorhandenen Elterncode. Dieser verfolgt einen anderen Ansatz und soll vor allem verhindern, dass Kinder YouTube ohne Anmeldung nutzen, auf Profile älterer Familienmitglieder zugreifen oder Konten vom Fernseher entfernen.

Mit der individuellen Kontosperre lassen sich dagegen einzelne Profile gezielt schützen. Das ist insbesondere praktisch, wenn mehrere Personen denselben Smart-TV oder ein Apple TV mit der YouTube-App verwenden und dabei jeweils eigene Empfehlungen und Wiedergabeverläufe behalten möchten.

YouTube zählt die Kontosperre zu mehreren aktuellen Verbesserungen seiner TV-App. Dazu gehören auch ein überarbeiteter Profilwähler sowie ein vereinfachter Anmeldevorgang per QR-Code.

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11. Sep. 2026 um 11:08 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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