Ethikrat lehnt pauschales Social-Media-Verbot ab

In der Debatte über ein gesetzliches Mindestalter für soziale Netzwerke hat sich nun auch der Deutsche Ethikrat umfassend geäußert. Die Bundestagspräsidentin hatte das Sachverständigengremium im vergangenen Jahr um eine Befassung mit dem Thema gebeten. Nun hat der Ethikrat seine Empfehlungen vorgelegt.

In seiner Stellungnahme spricht sich der Ethikrat gegen ein pauschales Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche aus. Stattdessen empfiehlt das Gremium ein umfassenderes Schutzkonzept, das digitale Risiken unabhängig von einzelnen Plattformen betrachtet.

Helmut Frister (links) und Judith Simon (rechts) – Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Aus Sicht des Ethikrats greifen Vorschläge für ein gesetzliches Mindestalter bei sozialen Medien zu kurz. Kinder und Jugendliche würden heute mit einer Vielzahl digitaler Angebote aufwachsen, die für Kommunikation, Information und soziale Kontakte eine wichtige Rolle spielten. Ein Verbot würde nach Auffassung des Ethikrats den Ausgleich zwischen Schutz und gesellschaftlicher Teilhabe erschweren.

Risiken nicht nur bei sozialen Netzwerken

Der Ethikrat verweist darauf, dass problematische Inhalte und Funktionen nicht ausschließlich in sozialen Netzwerken zu finden seien. Risiken wie Cybermobbing, Manipulation, Gewaltinhalte, Pornografie oder extremistische Inhalte könnten ebenso auf anderen Plattformen auftreten. Darüber hinaus würden Kinder und Jugendliche zunehmend auch generative KI-Angebote wie Chatbots oder Bildgeneratoren mit nicht minder gewichtigen Risiken nutzen.

Ein Mindestalter nur für soziale Netzwerke könne nach Einschätzung des Gremiums sogar dazu führen, dass junge Nutzer verstärkt auf andere digitale Angebote ausweichen, die bislang weniger stark reguliert sind.

Risikobasierter Ansatz statt Altersgrenze

Statt eines Verbots empfiehlt der Ethikrat ein risikobasiertes Schutzkonzept. Digitale Dienste sollten anhand ihrer jeweiligen Gefahrenpotenziale bewertet werden. Daran müssten dann passende Schutzmaßnahmen geknüpft werden.

Altersgrenzen hält der Ethikrat weiterhin dort für notwendig, wo besonders sensible Inhalte betroffen sind, etwa bei pornografischen Angeboten. Die dafür erforderlichen Altersbestimmungssysteme müssten jedoch datenschutzfreundlich ausgestaltet werden. Verfahren, die auf einer umfassenden Auswertung digitaler Aktivitäten beruhen, lehnt das Gremium ab.