YouTube passt die Filteroptionen seiner Suchfunktion an

Nutzer der YouTube-Suche erhalten ab heute neue Filteroptionen. Wie die Betreiber der Videoplattform mitteilen, wurden die Filter und Sortieroptionen überarbeitet, damit Anwender die Suchergebnisse gezielter eingrenzen können. Basis für die Änderungen sei unter anderem das Feedback der YouTube-Nutzer. Die Anpassungen betreffen neben grundsätzlichen Änderungen auch die Bezeichnung einzelner Filter.

Wer gerne die Kurzvideos „Shorts“ auf YouTube sieht, kann jetzt gezielt nach solchen suchen. Im Filtermenü von YouTube findet sich jetzt eine separate Option, um ausschließlich Kurzvideos als Suchergebnisse anzuzeigen. YouTube zufolge sollen Nutzer die unterschiedlichen Videoformate auf diese Weise klarer voneinander trennen und ihre Suche übersichtlicher gestalten können.

Einzelne bislang vorhandene Optionen wurden komplett entfernt, weil sie laut YouTube nicht wie vorgesehen funktioniert haben oder häufiger zu Rückmeldungen von Besuchern der Plattform geführt hätten. Dazu zählen unter anderem sehr kurzfristige Zeitfilter sowie eine Sortierung nach Bewertungen. Konkret sind hier die Option, nur Videos, die innerhalb der letzten Stunde hochgeladen wurden, anzuzeigen und die Möglichkeit zur Sortierung nach Bewertungen rausgefallen. Nutzer können aber weiterhin nach Uploads vom aktuellen Tag filtern. Anstelle der Sortierung nach Bewertungen soll man den neuen Filter „Popularity“ verwenden.

„Popularität“ ersetzt „View Count“

Begleitend wird auch das Menü zur Sortierung der Ergebnisse umbenannt. Statt des technisch anmutenden Begriffes „Sort By“ soll die neue „Prioritize“ besser verdeutlichen, dass Suchergebnisse nach den verfügbaren Kriterien gewichtet werden. Dazu zählt auch, dass man die Videos jetzt entweder nach Relevanz oder nach Popularität sortieren kann. Der letztgenannte Begriff ersetzt die Filtermöglichkeit nach Aufrufzahlen. Laut YouTube soll damit verdeutlicht werden, dass nicht nur die Zahl der Aufrufe, sondern auch weitere Faktoren wie die tatsächliche Wiedergabedauer eine Rolle spielten.