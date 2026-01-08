Apple verliert leitenden Safari-Designer an die Browser Company

Auch im neuen Jahr sorgen abtrünnige Apple-Mitarbeiter für Schlagzeilen. Wie nun bekannt wurde, hat mit Marco Triverio der leitende Safari-Designer das Unternehmen verlassen, um eine Stelle bei der Browser Company, den Entwicklern der KI-Browser Dia und Arc, anzutreten.

Die Nachricht wurde vom Chef der Browser Company, Josh Miller, auf der Business-Plattform LinkedIn veröffentlicht. Miller betont, dass sein Unternehmen mit Charlie Deets bereits einen weiteren führenden Designer beschäftigt, der zuvor bei Apple gearbeitet hat und dort für Projekte wie Safari, Home, Datenschutz, Bedienungshilfe und Bildschirmfreigaben tätig war.

Dia-Browser

Es ist unklar, wann Triverio Apple verlassen hat. Seine Stelle bei der Browser Company hat der Designer offensichtlich mit Beginn des neuen Jahres angetreten. Der Unternehmenschef betont in diesem Zusammenhang, dass man für dieses Jahr große Pläne habe und auch weiterhin neue Mitarbeiter suche. Beim Ausbau des Teams wolle man vor allem auf erfahrene Gestalter von Benutzeroberflächen und Produkten setzen. Im Mittelpunkt stünden dabei vor allem handwerkliche Qualität und ein kreativer Ansatz, der sich stärker an den Bedürfnissen der Nutzer orientiere als an technischen Kennzahlen.

Der Chef der Browser Company ist überzeugt davon, dass der Browser für die Zukunft der Arbeit am Computer eine wesentliche Rolle spielt. Sein Unternehmen sei hier mit einem starken Team hervorragend aufgestellt und anderen Anbietern weit voraus.

KI als zentrale Browser-Funktion

Nach ersten Schritten mit dem Webbrowser Arc konzentriert sich die Browser Company jetzt voll und ganz auf dessen Nachfolger Dia. Der Browser arbeitet mit einem komplett neuen Konzept, in dessen Zentrum die Integration von KI-Funktionen steht.

Die einzelnen Browserfenster können jeweils als eigenständiger Dialog mit einem KI-Assistenten genutzt werden, der über die Seitenleiste des Browsers erreichbar ist. Dieser unterstützt bei Aufgaben rund um die geöffneten Inhalte, etwa durch das Zusammenfassen von Informationen oder Hilfe bei der Orientierung auf Webseiten.