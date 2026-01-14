Apple Refurb Store: Gebraucht mehr bezahlen als neu?

Eigentlich sollten wir uns darüber gar nicht mehr wundern. Verstehen müssen wir es aber auch nicht. Apple verkauft das MacBook Air mit M4-Prozessor gebraucht für mehr Geld, als die offiziellen Vertriebspartner des Herstellers für ein Neugerät wollen.

Wer aktuell einen Abstecher in den Refurb-Store von Apple macht, findet dort das im vergangenen Jahr vorgestellte MacBook Air M4 mit 13 Zoll Bildschirmgröße zu Preisen ab 929 Euro. Neu kostet das Notebook bei Apple mindestens 170 Euro mehr, was das Angebot zunächst gar nicht so schlecht aussehen lässt.

Allerdings sorgt Apples Refurb-Preis für das Gerät spätestens dann für Stirnrunzeln, wenn man bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple nach Angeboten für das MacBook Air M4 sucht. Egal ob Amazon oder Galaxus, die beiden Online-Versender bieten das Gerät nagelneu bereits zu Preisen ab 897 Euro an.

Dieser Preis liegt nicht nur gut 200 Euro unter dem, was das Notebook bei Apple neu kostet, sondern auch 34 Euro unter dem Preis im Apple Refurb Store. Dort werden generalüberholte Rückläufer und Ausstellungsstücke angeboten, die von Apple geprüft, gegebenenfalls mit Originalteilen versehen und gereinigt wurden, aber eben nicht mehr als Neuware gelten. Für viele Nutzer ist dies vor allem bei Geräten mit Akku ein Punkt, gerade hier erwarten Käufer deutlich höhere Preisabschläge.

Ähnliche Situation beim iPad Air

Ähnlich verhält es sich bei den meisten iPads. So kostet das iPad Air M3 im Refurb-Store von Apple 549 Euro statt neu 649 Euro. Amazon bietet das Gerät dagegen bereits neu für 536 Euro an.

Apples MacBook Air mit M4-Prozessor feiert im März seinen ersten Geburtstag. Apple bietet das Gerät mit 13 oder 15 Zoll Bildschirmgröße an. Bei den hier zitierten günstigsten Angeboten handelt es sich stets um das Basismodell mit dem kleineren Bildschirm und 16 GB Arbeitsspeicher sowie einer verbauten SSD mit 256 GB. Apple bietet das Notebook in den Farben „Himmelblau“, „Mitternacht“, „Polarstern“ und „Silber“ an.