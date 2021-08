Yeedi Mop Station: Neuer Reinigungsroboter startet in Deutschland

Der Yeedi-Roboter kann dabei wahlweise saugen und wischen zugleich, oder – wenn man die durch starke Magneten gehaltenen Mop-Teller abnimmt – auch als reiner Saugroboter verwendet werden. Wir haben den Yeedi hier mittlerweile seit gut anderthalb Monaten in Verwendung und sind von der Wischleistung des Geräts weiterhin überzeugt. Kein anderer von uns getesteter Reinigungsroboter brachte hier bislang diese Reinigungsleistung an den Tag. Punktabzug gibt es höchstens für den etwas klein ausgefallenen Saugbehälter.

Die Besonderheit beim neuen Reinigungsroboter ist zweifellos das außergewöhnliche Wischsystem. Zwei rotierende Mopbürsten reinigen den Boden mit sanftem Druck und werden in regelmäßigen Abständen in der Basisstation ausgespült. Das dabei anfallende Schmutzwasser wird ein einem separaten Tank mit 3,5 Liter Fassungsvermögen abgesaugt, sodass gewährleistet ist, dass der Roboter vorhandenen Schmutz nicht lediglich verteilt, sondern dieser tatsächlich auch über das Schmutzwasser entsorgt werden kann.

