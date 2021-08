Mela: Komfortabler Rezeptmanager für Mac und iOS-Geräte

Der hinter der RSS-App Reeder stehende Entwickler Silvio Rizzi ist mit einem neuen Projekt am Start: Der Rezeptmanager Mela unterstützt nicht nur beim Sammeln von Kochanleitungen, sondern vereinfacht mit seiner übersichtlichen „Kochmodus-Anzeige“ auch die Zubereitung der Gerichte. Die App ist in einer Version für den Mac sowie für iPhone und iPad optimiert erhältlich. Wer Mela auf mehreren Geräten verwendet, kann seine Rezeptsammlung über iCloud synchron halten.

Vielseitige Importoptionen

Mela erweist sich als ausgesprochen flexibel wenn es darum geht, die eigene Rezeptsammlung aufzubauen und zu erweitern. Die App unterstützt das Erfassen von Kochanleitungen auf verschiedensten Wegen, die Möglichkeit zum manuellen Erfassen und Ergänzen von Bildern dürfte dabei am seltensten Gebrauch finden. Einfacher geht es, wenn ihr in dem in die App integrierten Webbrowser einfach eine Rezeptseite aufruft und die Kochanleitung dann in komprimierter und überschaubarer Darstellung übernehmt. Ihr könnt in Mela auch direkt eure bevorzugten Food-Blogs abonnieren, hierbei profitiert der Entwickler von seiner Erfahrung mit Reeder und hat einen kleinen RSS-Reader direkt in seine Rezept-App integriert.

Ebenfalls komfortabel bietet sich als Alternative der integrierte Rezeptscanner zum Erfassen der Anleitungen an. Ihr könnt dafür entweder die iOS-Version der App in Verbindung mit der Gerätekamera verwenden, oder mittels Apples Kamera-Übergabe mit einem iOS-Gerät direkt in die Mac-Version von Mela scannen. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Rezepte aus Zeitschriften und Büchern erfassen. Die automatische Texterkennung des Betriebssystems unterstützt hier bei der Umwandlung und alternativ zu den „Live-Scans“ kann Mela auch vorhandene Bilder verarbeiten.

Vollbild-Kochmodus mit großer Schrift

Der sogenannte Kochmodus zeigt das aktuell ausgewählte Rezept dann im Vollbild und in vereinfachter Darstellung an. Der Bildschirm ist dabei zwischen einer Liste mit Zutaten und der Hauptanzeige unterteilt, in der die aktuellen Kochschritte jeweils in großer Schrift dargestellt werden.

Die App zeigt sich einfach strukturiert unterscheidet zwischen allen oder den neusten Rezepten. Zudem lassen sich die Kochanleitungen zu den separaten Listen „Will ich kochen“ und „Favoriten“ hinzufügen. Per Suchfunktion ist auch das Auffinden einzelner Rezepte in umfassenden Sammlungen problemlos möglich.

Obendrauf bietet Mela dann noch die Anbindung an Apples Erinnerungen-App. Ihr könnt die Zutaten für ein geplantes Rezept per Knopfdruck auf die Mela-Einkaufsliste setzen, die automatisch mit Apples Erinnerungen abgeglichen wird und dort als separate Liste auftaucht.

Mela ist in separaten Versionen für Mac und iOS erhältlich. Die App kostet 9,99 Euro im Mac App Store und 4,99 Euro im App Store für iOS.

Mela im Mac App Store

Mela im App Store für iPhone und iPad