„xyz möchte deinen Ort verwenden“: Feste Safari-Vorgaben für einzelne Webseiten

Wenn ihr hier einen festen Kurs verfolgt, könnt ihr diese Vorgaben in Safari auch dauerhaft für Google oder andere Webseiten hinterlegen. In der Menüleiste klickt ihr dafür auf „Safari“ und dort dann den Punkt „Einstellungen für diese Webseite…“. In der Folge öffnet sich ein Menü mit diversen Optionen, die das Verhalten und die Zugriffsrechte eben dieser Webseite beim Besuch mit Safari festlegen.

Nach dem Update auf macOS Ventura sieht sich zumindest ein Teil der Mac-Besitzer beim Surfen mit Safari mit Hinweisen konfrontiert, die unter der Vorgängerversion des Betriebssystems so nicht zu sehen waren. Dies kann daran liegen, dass ihr in der Vergangenheit bereits dauerhaft gültige Einstellungen für die jeweilige Webseite vergeben habt.

Aus gegebenem Anlass wollen wir nochmal an die Möglichkeit erinnern, in Apples Webbrowser Safari bestimmte Einstellungen für jede Webseite individuell festzulegen. Dazu zählen allem voran verschiedene Vorgaben mit Bezug auf den Datenschutz.

Insert

You are going to send email to