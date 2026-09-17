Xserve-Comeback? Apple plant eigene KI-Server mit M8 Ultra

Apple könnte erstmals seit dem Ende des Xserve wieder dedizierte Server-Hardware verkaufen. Einem neuen Bericht zufolge arbeitet das Unternehmen an einem KI-Server für Entwickler, Unternehmen und Behörden. Im Inneren sollen mehrere leistungsstarke Apple-Silicon-Chips zusammenarbeiten.

Reuters berichtet unter Berufung auf The Information, dass Apple Varianten mit zwei oder vier bislang unangekündigten M8-Ultra-Prozessoren untersucht. Das System wäre vor allem für sogenannte KI-Inferenz gedacht – also für den Betrieb bereits trainierter Modelle und weniger für deren aufwendiges Training.

Damit würde Apple seine selbst entwickelten Prozessoren erstmals gezielt über Mac, iPhone und die eigenen Cloud-Systeme hinaus als kommerzielle Rechenzentrumsplattform positionieren.

Ausgerechnet Nvidia soll Apple helfen

Bemerkenswert ist der mögliche Partner. Apple soll die Verwendung von Nvidias NVLink Fusion prüfen. Die Technologie verbindet mehrere leistungsfähige Prozessoren über schnelle Datenwege und erlaubt es Herstellern, eigene Chips in größere Nvidia-Rechenzentrumssysteme einzubinden.

Schon jetzt werden eigene Server mit Mac mini und Mac Studio aufgesetzt.

Apple und Nvidia verbindet seit Jahren keine besonders enge Beziehung. Nach Problemen mit Nvidia-Grafikchips in früheren MacBooks hatte sich Apple weitgehend vom GPU-Hersteller entfernt. Dass ausgerechnet Nvidia nun beim Aufbau eines Apple-Silicon-Servers helfen könnte, wäre entsprechend bemerkenswert.

Der Xserve verschwand 2011

Dedizierte Server hatte Apple zuletzt mit dem Xserve angeboten. Die Produktreihe wurde 2011 eingestellt. Seitdem müssen Unternehmen bei Bedarf auf normale Mac-Hardware ausweichen. Wie kreativ das aussehen kann, zeigte GitHub mit eigens umgebauten Mac-mini-Racks.

Das neue Projekt soll bereits seit rund einem Jahr laufen und wurde dem Bericht zufolge noch unter dem damaligen Hardwarechef und heutigen Apple-Chef John Ternus angestoßen. Mit einer Veröffentlichung ist allerdings frühestens 2029 zu rechnen.

Bis dahin kann sich noch einiges ändern. Apple könnte das System ohne Nvidia-Technik auf den Markt bringen oder das Projekt vollständig einstellen. Apple und Nvidia wollten den Bericht bislang nicht kommentieren.