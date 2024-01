Server mit Apple-Prozessoren: Bei GitHub zerlegt man den Mac mini

Die klassischen Xserv-Server verkauft Apple bereits seit Ende 2010 nicht mehr. Inzwischen gibt es mit der Rackvariante des Mac Pro zwar wieder einen offiziellen Server mit Apple-Prozessoren, mit seinen Verkaufspreisen ab 8.999 Euro ist dieser für die großflächige Ausstattung von Datencentern aber eher uninteressant.

Unternehmen, die dennoch von dem hervorragenden Verhältnis aus Rechenleistung und Energiesparsamkeit profitieren wollen, mit dem Apples hauseigene Prozessoren auch private Anwender begeistern, setzen daher auf do-it-yourself-Lösungen, die teils mit einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand einhergehen.

DIY-Lösung auf Basis des Mac mini

Bestes Beispiel sind die so genannten M1 Runners, die das Code-Portal GitHub zum Testen von nativen Applikationen baut und einsetzt. Diese basieren auf Apples Mac mini. Allerdings stellt Apple der Microsoft-Tochter nicht einfach die Innereien des Mac mini zur Verfügung, GitHub muss diese dem Mac mini viel mehr selbst entnehmen und bestellt dafür die fertigen Desktop-Rechner, um deren Komponenten dann in eigene Server-Racks zu schrauben.

Dies erinnern ein wenig an die Berichte aus den frühen Tagen des Ukraine-Krieges, als Russland Kühlschränke und Geschirrspüler ausgeschlachtet haben soll, um die in den Elektrogeräten verbauten Chips für den Einsatz in der eigenen Rüstungsindustrie zweckzuentfremden. Nicht sehr ressourcenschonend.

60 M1-Prozessoren pro Rack

Wie GitHub die eigenen Server auf Basis des Mac mini zusammengebaut hat, hat das Unternehmen in einem kürzlich veröffentlichten Video dargelegt und geht in den auf YouTube veröffentlichten drei Minuten unter der Überschrift „New custom M1 macOS runners“ auf die Herkunft der M1-Geräte in den eigenen Datencentern ein.

Jedes Rack, das bei GitHub zusammengeschraubt wird, beinhaltet sechs Sets von jeweils zehn M1 Prozessoren, die aus jeweils 60 Mac minis entnommen wurden. Bei einem Preis von rund 700 Euro pro Gerät liegt der Wert der Serverschränke damit bei ungefähr 42.000 Euro – hinzukommt der nicht unerhebliche Zeitaufwand.

Laut GitHub habe die Umstellung von 12-Kern Intel-Maschinen auf die neuen M1-Geräte eine Verbesserung der Performance um 44 Prozent bewirkt. Arbeitsabläufe die zuvor 42 Minuten gedauert haben, würden jetzt nur noch 23 Minuten beanspruchen.