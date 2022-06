Xiaomi Smart Band 7 und Electric Scooter 4 Pro vorgestellt

Die unverbindliche Preisempfehlung für Westeuropa gibt Xiaomi mit 799 Euro an. Allerdings gibt es noch keine konkreten Daten mit Blick auf den Verkaufsstart des Rollers in Deutschland.

Das Xiaomi Smart Band 7 hält mit einer Akku-Ladung bis zu 14 Tage durch, bei starker Nutzung spricht der Hersteller von maximal neun Tagen. Das Armband ist nach 5ATM wasserdicht und kann beim Händewaschen oder auch Outdoor-Sport getragen werden. In Verbindung mit der App Mi Fitness lässt sich das Armband auch in Verbindung mit einem iPhone verwenden.

Insert

You are going to send email to