Xiaomi Robot Vacuum X10+: Neuer Saugroboter mit rotierenden Wischern

Xiaomi bietet den Robot Vacuum X10+ von heute an zum Preis von 899,99 Euro zunächst exklusiv über den eigenen Onlinestore und Amazon zur Bestellung an. Kunden, die das Gerät bis zum 11. Oktober bestellen, erhalten beim Kauf die ebenfalls mit App-Anbindung ausgestattete Heißluftfritteuse Xiaomi Smart Air Fryer gratis.

Mit Blick auf seine Leistungsdaten präsentiert sich der Xiaomi Staubsaugerroboter X10+ zeitgemäß und gut ausgestattet. Der integrierte Akku mit 5.200 mAh erlaubt bis zu zwei Stunden Betriebszeit am Stück. Die maximale Saugleistung des Geräts liegt bei 4.000 Pa und die im Roboter selbst vorhandenen Behälter fassen 350 ml Staub und 80 ml Frischwasser. Zum Nachfüllen von Frischwasser steht in der Reinigungsstation ein Tank mit zweieinhalb Litern Fassungsvermögen sowie ein ebenso großer Tank für abgesaugtes Schmutzwasser bereit.

Der Xiaomi Robot Vacuum X10+ kann in einem Arbeitsgang saugen und wischen. Ein integrierter Ultraschallsensor ist für die automatische Teppicherkennung zuständig und sorgt beispielsweise dafür, dass beim Überfahren eines Teppichs die Saugstufe angepasst und die Wischerpads angehoben werden. Ansonsten sollen die Mops mit ausreichend Druck auf dem Boden rotieren, um auch hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen. Die Wischerpads werden in der Absaugstation ausgewaschen und nach Abschluss eines Reinigungsvorgangs mit Heißluft getrocknet.

Xiaomi hat mit dem Robot Vacuum X10+ das neue Flaggschiff seiner Roboterstaubsauger-Familie vorgestellt. Das Gerät kombiniert die neueste Saugroboter-Technologie des Herstellers mit der inzwischen von diversen Herstellern angebotenen Option zur Nassreinigung mithilfe von rotierenden Wischmops. In der kombinierten Basisstation des Xiaomi Robot Vacuum X10+ wird somit nicht nur der Staubbehälter des Saugers automatisch entleert, sondern auch die beiden Wischerpads gereinigt, wobei das Schmutzwasser in einen separaten Tank abgesondert wird.

