Smarthome-Hub DIRIGERA: Deutschlandpreis 59,99 Euro

So überraschend der neue DIRIGERA-Hub aufgetaucht ist, so schnell war er auch wieder weg, nachdem wir den Artikel hier veröffentlicht hatten. Daher hier noch ein Screenshot von der vorübergehend verfügbaren Produktseite:

Die Tatsache, dass der DIRIGERA-Hub jetzt offiziell und mit Artikelnummer (105.034.06) auf der deutschen IKEA-Webseite gelistet ist, darf man zumindest als letzte Bestätigung dafür nehmen, dass die neue Smarthome-Zentrale in der Tat in den nächsten Wochen hierzulande erhältlich sein wird. Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass IKEA hier wie in der Vergangenheit schon öfter geschehen einen „sanften Rollout“ anstrebt, und das Gerät schon vor der Online-Verfügbarkeit lokal über einzelne Filialen anbietet.

Der neue Smarthome-Hub von IKEA soll ja erst im kommenden Monat in den Handel kommen, dementsprechend überraschend kommt die Tatsache, dass IKEA bereits eine Produktseite für den DIRIGERA-Hub eingerichtet hat. Damit verbunden steht nun auch der offizielle Verkaufspreis für Deutschland fest. Für 59,99 Euro wird der DIRIGERA-Hub über die IKEA-Webseite sowie vor Ort in den Einrichtungshäusern der Handelskette erhältlich sein.

