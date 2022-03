Deutscher Hörbuchpreis 2022: Sieben Gewinner, einer zum freien Download

In letztgenannter Kategorie konnte sich „Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess“ durchsetzen. Die Gemeinschaftsproduktion von Der Hörverlag, BR, ARD und DLF steht euch als 24 Teile starkes Gesamtwerk zum kostenlosen Abruf in der ARD-Audiothek zur Verfügung und kann hier auch aus dem Netz geladen werden.

Die Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises 2022 stehen fest. In der vom Westdeutschen Rundfunk übertragenen Preisverleihung, die sich bei Interesse in der ARD-Audiothek nachhören lässt, wurden die mit jeweils 3.333 Euro dotierten Auszeichnungen in mehreren Kategorien vergeben.

