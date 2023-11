Xiaomi Elektroauto: Erste Bilder und Daten zu SU7 aufgetaucht

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi, der neben seiner breiten Palette an Smartphones und Tablets auch Lampen und Heißluftfritteusen bis hin zu Staubsaugerrobotern allerlei Heimelektronik im Portfolio führt, plant offenbar, in Kürze auch sein Angebot an fahrbaren Untersätzen zu erweitern. Diesmal jedoch nicht durch einen weiteren E-Scooter, sondern um ein vollwertiges Elektroauto.

Dass Xiaomi an einem eigenen Elektroauto arbeitet, war zwar bereits bekannt. Doch nun hat das chinesische MIIT (Ministry of Industry and Information Technology), bei dem jeder Fahrzeughersteller vor Produktionsbeginn die entsprechenden Genehmigungen einholen muss, genauere Details zu dem unter dem Namen „Xiaomi SU7“ gelisteten Fahrzeug geliefert.

Die mit einem Außenmaß von 4997 x 1963 x 1455 mm angegebene Limousine soll dabei in drei Ausführungen ausgeliefert werden. Wobei die kleinste Ausstattungsvariante mit einem 220 kW Heckantrieb und das performanteste Gefährt mit einem Allradantrieb und mit einer Systemleistung von 495 kW daher kommen soll. Die kleinste und ca. 1980kg schwere Version soll eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreichen, während das 225kg 2205kg schwerere Spitzenmodell es auf bis 265 km/h schafft. Die unterschiedlichen Ausführungen sollen als „SU7“, „SU7 Pro“ und „SU7 Max“ vermarktet werden (bisher ist uns kein Modell „SU7 Ultra“ bekannt).

Xiaomi baut den SU7 jedoch nicht selber, sondern wird das Fahrzeug beim Autobauer BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd) fertigen lassen. Die Serienproduktion soll bereits diesen Dezember anlaufen und erste Auslieferungen seien bereits für den kommenden Februar zu erwarten. Und obgleich vorerst wohl keine Version des Xiaomi SU7 für den europäischen Markt geplant ist, bleibt es dennoch interessant zu beobachten, wie sich der Elektronikkonzern immer weiter in neue Geschäftsfelder wagt.