Amazon Prime: In den USA jetzt mit Health-Care-Option

Zahlende Amazon-Prime-Mitglieder in den Vereinigten Staaten können gegen einen Aufpreis von 9 Dollar im Monat (oder 99 Dollar pro Jahr) ab sofort einen neuen Gesundheitsdienst buchen, der eine medizinische Beratung mit 24-Stunden-Zugriff und einen Terminservice für die Gesundheits-Niederlassungen des Dienstleisters „One Medical“ kombiniert.

One Medical ist ein Tochterunternehmen von Amazon, das sich auf Krankheits-Prophylaxe, die Behandlung akuter Probleme und den Umgang mit chronischen Krankheiten wie Diabetes spezialisiert hat.

Videosprechstunde „Treat Me Now“

Die virtuellen Sprechstunden werden über die App des Gesundheitsdienstleisters vermittelt und lassen sich unter der Überschrift „Treat Me Now“ als Funktion ohne zusätzliche Kosten buchen und in Anspruch nehmen. Die Kontaktaufnahme mit einem spezialisierten Mediziner soll dann innerhalb weniger Minuten erfolgen.

Als Prime-Mitglied gebucht, kostet die One Medical-Mitgliedschaft so bis zu 100 US-Dollar weniger als der Standardbeitrag für den Gesundheitsdienst, der in dem Land mit notorisch schlechten Krankenversicherungen eine Basisversorgung anbietet und medizinische Fragen zumindest im Ansatz klären kann.

Prime-Mitglieder, die den optionalen Gesundheitsdienst in Anspruch nehmen, können bis zu fünf zusätzliche Familienmitglieder für jeweils sechs US-Dollar zusätzlich pro Monat ebenfalls in diesen aufnehmen.

Auch Apple mit Ambitionen

Neben Amazon soll auch Apple am Ausbau seiner Gesundheitsdienste und Services arbeiten. Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg soll Apple zudem ebenfalls Übernahmegespräche mit One Medical geführt haben, bevor Amazon den Gesundheitsdienstleister im vergangenen Jahr für vier Milliarden US-Dollar schluckte. Momentan soll Apple unter Hochdruck an einer Blutzuckerüberwachung für die Apple Watch arbeiten.