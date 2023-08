VESA-Halterung versteckt Mac mini hinter Monitor oder Schreibtisch

Apples Mac mini wurde 2010 erstmals in seinem bis jetzt erhaltenen kompakteren Gehäuse mit 19,7 Zentimetern Grundfläche und 3,6 Zentimetern Höhe auf den Markt gebracht. Davor war der Rechner mit 16,5 Zentimetern in der Grundfläche minimal kleiner, dafür jedoch knapp 5,1 Zentimeter hoch.

Bei dem neuen VESA-Zubehör von VIVO handelt es sich um eine aus Stahl gefertigte Halterung, die dem Hersteller zufolge mit allen seit 2010 erschienenen Modellen des Mac mini kompatibel ist. Das offene Design soll für gute Belüftung sorgen. Der Mac mini wird von oben her in die schwarz beschichtete Stahlkonstruktion eingesetzt und kann mithilfe eines mitgelieferten Klettbands zusätzlich gesichert werden.

Die Konstruktion erlaubt es nicht nur, den Mac mini hinter dem Bildschirm zu verstecken, sondern soll auch für mehr Platz auf dem Schreibtisch sorgen. Sinnvoll ist dergleichen natürlich insbesondere, wenn ihr ohnehin einen Bildschirm mit VESA-Halterung zusammen mit dem Mac mini verwendet. Ansonsten fahrt ihr sicherlich mit anderen Produkten günstiger, auf Amazon bieten zahlreiche Händler spezielle Wand- und Untertisch-Halterungen für den Mac mini an. Die VIVO-Halterung lässt sich zwar dank einer mitgelieferten Klemme zwar auch als reine Schreibtischhalterung verwenden, kostet aufgrund ihrer VESA-Optimierung dann aber ein ganzes Stück mehr. In Deutschland lässt sich das Zubehör zum Preis von 33,12 Euro bestellen.

