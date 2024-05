Xiaomi Electric Scooter 4 Pro und Lite in neuer Generation

Xiaomi hat gleich vier neue Varianten seines Electric Scooter 4 auf den Markt gebracht. Der Electric Scooter 4 Pro und der Electric Scooter 4 Lite sind jetzt überarbeitet in der zweiten Generation erhältlich. Zudem folgen in Kürze die Modelle E-Scooter 4 Pro Max und E-Scooter 4 Pro Plus.

Kundenfreundlich ist diese Namensvergabe nicht unbedingt, muss man doch nun zusätzlich zur richtigen Generation auch noch zwischen vier neuen Modellen und dann auch noch dem bereits länger erhältlichen Electric Scooter 4 Ultra unterscheiden. Am interessantesten dürften hier aber ohnehin die beiden Standardvarianten Pro und Lite sein.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Gen 2

Bei diesen beiden Geräten hat Xiaomi in der neuen Generation die Leistungswerte nochmal verbessert, das Pro-Modell kommt jetzt mit 400 beziehungsweise maximal 1000 Watt Leistung und kann den vom Hersteller ausgegebenen technischen Daten zufolge Steigungen bis zu 22 Prozent bewältigen. Als maximale Reichweite werden 60 Kilometer genannt.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen 2

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite kommt in der zweiten Generation mit 300 Watt Leistung und einer Reichweite von bis zu 25 Kilometern. Hier liegt der maximale Steigungswinkel bei 15 Prozent.

Beide E-Scooter von Xiaomi erreichen in Deutschland eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde und können wie die meisten anderen Produkte des Herstellers mit der Mi-Home-App verbunden werden. Über Bluetooth lassen sich hier spezifische Einstellungen vornehmen sowie Nutzungsdaten oder der Batteriestatus abrufen.

Als unverbindliche Preisempfehlung für das neue Pro-Modell nennt Xiaomi 549,99 Euro. Der Electric Scooter Lite soll künftig bei 329,99 Euro liegen. Noch bis zum Wochenende sind die beiden Neuvorstellungen jedoch unter anderem bei Xiaomi selbst für 299,99 Euro (Lite) und 499,99 Euro (Pro) erhältlich.

Neues Max-Modell exklusiv über Expert

Xiaomi hat darüber hinaus auch den Preis für den Electric Scooter 4 Ultra auf 799,99 Euro und den Electric Scooter 4 auf 449,99 Euro gesenkt. Das Modell 4 Pro Max wird mit etwas höheren Leistungswerten und anderer Farbgebung als der Pro für 599 Euro exklusiv über Expert angeboten.