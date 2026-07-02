Reisebegleiter mit Kabel: Baseus-Ladegerät mit 67 Watt ausprobiert

Auf Reisen sind es oft nicht die großen technischen Probleme, die nerven, sondern die kleinen. Das iPhone ist leer, das iPad hat noch 12 Prozent, das MacBook will auch noch an die Steckdose – und natürlich liegt das passende USB-C-Kabel irgendwo anders. Genau deshalb hat uns das Baseus Enercore USB-C-Ladegerät im Alltag gut gefallen.

Der kompakte GaN-Stecker bringt sein wichtigstes Zubehör gleich selbst mit. In das Gehäuse ist ein ausziehbares USB-C-Kabel integriert, das nach dem Laden wieder sauber im Netzteil verschwindet. Das klingt nach einer Kleinigkeit, sorgt unterwegs aber für erstaunlich viel Ruhe im Kopf. Solange das Ladegerät in der Tasche ist, ist auch ein Kabel dabei.

iPhone, iPad und MacBook lassen sich inzwischen problemlos über USB-C laden. Wer also nur ein Netzteil für Hotel, Zug, Flughafen oder Ferienwohnung einpacken möchte, hat mit dem Baseus-Stecker eine angenehm einfache Lösung.

Kabel ist immer dabei

Die maximale Ladeleistung liegt bei 67 Watt. Das reicht für iPhone und iPad mehr als locker aus und versorgt auch ein MacBook Air oder kleinere MacBook-Pro-Modelle ordentlich mit Strom. Bei mehreren angeschlossenen Geräten wird die Leistung natürlich aufgeteilt, für den typischen Reiseeinsatz ist das aber völlig ausreichend.

Neben dem integrierten Kabel stehen noch zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Damit lassen sich bei Bedarf bis zu drei Geräte gleichzeitig laden, etwa iPhone, Apple Watch per Ladepuck und iPad. Auf USB-A muss man allerdings verzichten. Wer noch ältere Kabel oder Zubehör mit klassischem USB-Stecker nutzt, braucht also einen Adapter oder ein neues Kabel.

USB-A fehlt leider

Im Reisegepäck ist das Baseus Enercore vor allem deshalb angenehm, weil es ein Problem weniger verursacht. Kein separates Kabel für das wichtigste Gerät, kein Kabelsalat im Rucksack und keine Suche am Abend im Hotelzimmer. Für uns ist das integrierte Kabel der eigentliche Kaufgrund.

Wer ein möglichst vielseitiges USB-C-Ladegerät für unterwegs sucht und auf USB-A verzichten kann, sollte sich das Baseus Enercore mit 67 Watt ansehen. Aktuell ist das Netzteil bei Amazon rund fünf Euro günstiger.