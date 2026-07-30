Xbox-Ausfall macht Spiele-Discs vorübergehend nutzlos

Die gute Nachricht: Spiele auf Disc sollten auf der Xbox auch dann funktionieren, wenn Microsofts Onlinedienste ausfallen. Die schlechte Nachricht: Während der jüngsten Störung war das bei manchen Nutzern trotzdem nicht der Fall. Microsoft hat den Fehler inzwischen bestätigt und ein System-Update angekündigt.

Der fast einen Tag andauernde Ausfall beeinträchtigte Anfang der Woche unter anderem die Anmeldung, den Zugriff auf die Spielebibliothek, den Microsoft Store und den Start zahlreicher Spiele. Ursache war laut Xbox-Technikchef Scott Van Vliet ein externer Lizenzdienst, auf den Microsoft und verschiedene Partner zurückgreifen.

Die Disc war eingelegt – trotzdem fehlte die Lizenz

Besonders kurios: Teilweise ließen sich auch Spiele nicht starten, deren Disc im Laufwerk steckte. Damit sorgte ausgerechnet ein Ausfall im Netzwerk dafür, dass ein physisch vorhandenes und grundsätzlich offline spielbares Produkt vorübergehend nicht genutzt werden konnte.

Microsoft betont gegenüber The Verge, dass die bei Disc-Spielen vorgenommenen Berechtigungsprüfungen den Zugriff nicht verhindern sollen. Die erforderliche Lizenzinformation werde normalerweise lokal gespeichert und müsse daher auch im Offline-Modus zur Verfügung stehen.

Genau dieser Mechanismus versagte während der Störung. Einige Konsolen griffen nicht korrekt auf die gespeicherten Berechtigungen zurück und versuchten offenbar stattdessen, die vorübergehend unerreichbaren Onlinedienste zu kontaktieren.

Microsoft will den Offline-Modus reparieren

Ein kommendes System-Update soll verhindern, dass sich dieser Fehler wiederholt. Wann die Aktualisierung verteilt wird, hat Microsoft noch nicht mitgeteilt. Der Konzern will außerdem die Abhängigkeiten beim Anmelden und beim Start von Spielen überprüfen und vergleichbare Ausfälle künftig schneller erkennen und eingrenzen.

Dass moderne Konsolen beim Einlegen einer Disc zusätzliche Berechtigungen prüfen, ist nicht grundsätzlich ungewöhnlich. Dennoch liegt der wesentliche Vorteil eines physischen Datenträgers für viele Käufer gerade darin, nicht vollständig von einem Benutzerkonto und erreichbaren Servern abhängig zu sein. Eine Spiele-Disc, die bei einem Netzwerkausfall nicht startet, erfüllt dieses Versprechen nur noch dekorativ.

Ungünstiger Zeitpunkt für Disc-to-Digital

Der Zwischenfall kommt für Microsoft denkbar ungelegen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Xbox eine Disc-to-Digital-Funktion testet. Sie soll physisch gekaufte Spiele in digitale Berechtigungen umwandeln und damit unter anderem die Nutzung auf Geräten ohne Laufwerk ermöglichen.

Bevor Microsoft die Disc noch enger mit seinem Lizenzsystem verknüpft, sollte allerdings sichergestellt sein, dass sie in ihrer ursprünglichen Form zuverlässig funktioniert. Sonst wird aus „Disc-to-Digital“ schneller als gedacht „Disc-to-Dekoration“.