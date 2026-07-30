Leiser Akku-Ventilator lässt sich per Siri steuern

Für heiße Tage bietet sich der SwitchBot Battery Circulator Fan als kompakter Helfer an. Der akkubetriebene Tischventilator lässt sich per App steuern, ins Smart Home einbinden und aktuell für 129,99 Euro bei Amazon bestellen.

Eine Klimaanlage ersetzt das Gerät nicht, da es die Raumluft nicht aktiv abkühlt. Seine 11 Zoll großen Rotorblätter sollen die vorhandene Luft jedoch kräftig umwälzen. Dadurch kann der Ventilator auch kühle Luft einer Klimaanlage oder warme Heizungsluft besser im Raum verteilen.

Bis zu zwölf Stunden ohne Steckdose

Im Fuß des Ventilators sitzt ein Akku mit 3.600 mAh. SwitchBot gibt eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden an, wobei die tatsächliche Ausdauer von der gewählten Leistung und den Schwenkbewegungen abhängt. Geladen wird über USB-C, alternativ kann der Lüfter dauerhaft am Stromnetz betrieben werden.

Damit lässt er sich flexibel im Schlafzimmer, Homeoffice, auf dem Balkon oder im Gartenhaus aufstellen. Der Ventilatorkopf bewegt sich horizontal und vertikal, um die Luft nicht nur in eine Richtung zu blasen.

Leiser Betrieb mit 100 Leistungsstufen

Vier Betriebsarten stehen zur Auswahl. In der SwitchBot-App lässt sich die Leistung zudem in 100 Stufen regeln. Mit mindestens 24 Dezibel soll der Circulator Fan leise genug für den Einsatz am Schreibtisch oder neben dem Bett arbeiten.

Praktisch ist auch die abnehmbare Frontabdeckung. So lassen sich Gitter und Rotor leichter von Staub befreien.

Smart Home benötigt einen SwitchBot-Hub

Die Verbindung zum iPhone erfolgt zunächst über Bluetooth und die SwitchBot-App. Für Matter und damit die Einbindung in Apple Home wird zusätzlich ein Hub 2, Hub 3 oder Matter-fähiger Hub Mini benötigt. Anschließend lässt sich der Ventilator per Siri schalten und in Automationen aufnehmen, etwa abhängig von Uhrzeit oder Raumtemperatur.

Der SwitchBot Battery Circulator Fan ist bei Amazon für rund 130 Euro erhältlich.