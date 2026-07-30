Kabellose Abkühlung mit iPhone-Steuerung
Leiser Akku-Ventilator lässt sich per Siri steuern
Für heiße Tage bietet sich der SwitchBot Battery Circulator Fan als kompakter Helfer an. Der akkubetriebene Tischventilator lässt sich per App steuern, ins Smart Home einbinden und aktuell für 129,99 Euro bei Amazon bestellen.
Eine Klimaanlage ersetzt das Gerät nicht, da es die Raumluft nicht aktiv abkühlt. Seine 11 Zoll großen Rotorblätter sollen die vorhandene Luft jedoch kräftig umwälzen. Dadurch kann der Ventilator auch kühle Luft einer Klimaanlage oder warme Heizungsluft besser im Raum verteilen.
Bis zu zwölf Stunden ohne Steckdose
Im Fuß des Ventilators sitzt ein Akku mit 3.600 mAh. SwitchBot gibt eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden an, wobei die tatsächliche Ausdauer von der gewählten Leistung und den Schwenkbewegungen abhängt. Geladen wird über USB-C, alternativ kann der Lüfter dauerhaft am Stromnetz betrieben werden.
Damit lässt er sich flexibel im Schlafzimmer, Homeoffice, auf dem Balkon oder im Gartenhaus aufstellen. Der Ventilatorkopf bewegt sich horizontal und vertikal, um die Luft nicht nur in eine Richtung zu blasen.
Leiser Betrieb mit 100 Leistungsstufen
Vier Betriebsarten stehen zur Auswahl. In der SwitchBot-App lässt sich die Leistung zudem in 100 Stufen regeln. Mit mindestens 24 Dezibel soll der Circulator Fan leise genug für den Einsatz am Schreibtisch oder neben dem Bett arbeiten.
Praktisch ist auch die abnehmbare Frontabdeckung. So lassen sich Gitter und Rotor leichter von Staub befreien.
Smart Home benötigt einen SwitchBot-Hub
Die Verbindung zum iPhone erfolgt zunächst über Bluetooth und die SwitchBot-App. Für Matter und damit die Einbindung in Apple Home wird zusätzlich ein Hub 2, Hub 3 oder Matter-fähiger Hub Mini benötigt. Anschließend lässt sich der Ventilator per Siri schalten und in Automationen aufnehmen, etwa abhängig von Uhrzeit oder Raumtemperatur.
Der SwitchBot Battery Circulator Fan ist bei Amazon für rund 130 Euro erhältlich.
130 eur… lol?
Bei den Prime days widerwillig gekauft für um die 90€. Wollte initial eigentlich bei Xiaomi bleiben die bilden aber nichts ähnliches ab.
Schlussendlich bin ich sehr zufrieden und konnte ihn entgegen einiger Aussagen über den HomeAsi problemlos in HomeKit anbinden.
130€… und im Herbst dann für 35€
Hey Siri….
Naar links
Naar rechts
Nog unne keer
Naar links
Naar rechts (zingen)
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du (oh, wat ’n feest)
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du
Du-du-du-, du-du-du-du-, du-du-du-du-du-du (kom op, kom op, kom op, kom op)
Gute Besserung
Zu warm?
Ganz tolle Werbung, nur die wichtigte Information zum geförderten Luftvolumen steht weder hier noch bei Amazon.
Wie immer, spannendes Gerät. Aber bei Hub bin ich schon raus.
Wäre toll, wenn die Artikel entsprechend markiert werden würden. Oder es gleich in der Unterüberschrift mit stehen würde.
Für 88€ gekauft… macht einen sehr guten (leisen) Job… Siri ist da kein „must have“, da hier auch nur Ein/Ausschalten geht… mit der SwitchBot App völlig ausreichend… und eine FB ist ja auch noch dabei! ;-)
Genial der Preis
Hab erst einen für 17€ gekauft
Tut seinen Job
Ansonsten noch ne smarte Steckdose für 15€ dran und schon hat man Abkühlung mit Siri