ifun.de — Apple News seit 2001. 46 087 Artikel

Neues Modell verzichtet auf Basisstation

X-Sense bringt Wasser- und Frostmelder mit App-Anbindung
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

X-Sense kennen wir vor allem als Anbieter vergleichsweise günstiger und vernetzter Rauch- und Wassermelder mit App-Anbindung. Der Hersteller bietet nun auch einen kombinierten Wasser- und Frostmelder an, der im Gegensatz zu den sonst von uns vorgestellten X-Sense-Produkten jedoch nicht mit einer Basisstation arbeitet, sondern direkt über WLAN kommuniziert.

Der 2-in-1 WLAN-Wassermelder mit Frostwarnung von X-Sense ist bislang nicht auf der Webseite des Herstellers gelistet, sondern wird ausschließlich über Amazon angeboten. Der Einführungspreis liegt dort aktuell einzeln bei 20,99 Euro und für ein Dreierset bei 48,99 Euro.

X Sense Wasser Frostmelder Wlan 1

Direkte Verbindung per WLAN

Auch wenn er auf die Basisstation verzichtet, lässt sich der Wasser- und Frostmelder in die Home Security App von X-Sense einbinden. Darüber kann man das Gerät dann konfigurieren, im Alarmfall Benachrichtigungen erhalten und den Zustand des Melders überprüfen. Unabhängig von einer vorhandenen Internetverbindung schlägt das Gerät auch mithilfe einer integrierten Sirene und einem Lichtsignal Alarm.

Der Wassermelder ist auf der Ober- und Unterseite mit Sensoren ausgestattet, sodass sowohl stehendes Wasser als auch tropfende Rohre oder Hähne erkannt werden können. Zudem kann das Gerät bei Temperaturabfall warnen und gibt rechtzeitig, bevor die Leitungen einfrieren, eine Meldung aus, wenn die Temperatur unter 4 Grad fällt. Für die Stromversorgung sorgt eine austauschbare Batterie vom Typ CR123A, deren Laufzeit laut Hersteller bis zu zwei Jahre beträgt.

X Sense Wasser Frostmelder Wlan 2

Anbindung an Home Assistant und Homey möglich

X-Sense hat mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Warnmelder im Programm, von denen sich die meisten auch vernetzen und per App ansprechen lassen. Eine direkte Einbindung in Smarthome-Plattformen wie Apple Home und Amazon Alexa hat der Hersteller bislang nicht vorgesehen. In den vergangenen Wochen wurde jedoch die Integration in Home Assistant und Homey jeweils auf Basis von Community-Projekten ermöglicht.

Produkthinweis
X-Sense 2-in-1 WLAN-Wassermelder mit Frostwarnung, Tieftemperatur-Melder, Smarter Sensor mit App-Benachrichtigungen... 20,99 EUR 29,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
15. Apr. 2026 um 11:57 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.087 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46087 Artikel in den vergangenen 8940 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven