X-Sense kennen wir vor allem als Anbieter vergleichsweise günstiger und vernetzter Rauch- und Wassermelder mit App-Anbindung. Der Hersteller bietet nun auch einen kombinierten Wasser- und Frostmelder an, der im Gegensatz zu den sonst von uns vorgestellten X-Sense-Produkten jedoch nicht mit einer Basisstation arbeitet, sondern direkt über WLAN kommuniziert.

Der 2-in-1 WLAN-Wassermelder mit Frostwarnung von X-Sense ist bislang nicht auf der Webseite des Herstellers gelistet, sondern wird ausschließlich über Amazon angeboten. Der Einführungspreis liegt dort aktuell einzeln bei 20,99 Euro und für ein Dreierset bei 48,99 Euro.

Direkte Verbindung per WLAN

Auch wenn er auf die Basisstation verzichtet, lässt sich der Wasser- und Frostmelder in die Home Security App von X-Sense einbinden. Darüber kann man das Gerät dann konfigurieren, im Alarmfall Benachrichtigungen erhalten und den Zustand des Melders überprüfen. Unabhängig von einer vorhandenen Internetverbindung schlägt das Gerät auch mithilfe einer integrierten Sirene und einem Lichtsignal Alarm.

Der Wassermelder ist auf der Ober- und Unterseite mit Sensoren ausgestattet, sodass sowohl stehendes Wasser als auch tropfende Rohre oder Hähne erkannt werden können. Zudem kann das Gerät bei Temperaturabfall warnen und gibt rechtzeitig, bevor die Leitungen einfrieren, eine Meldung aus, wenn die Temperatur unter 4 Grad fällt. Für die Stromversorgung sorgt eine austauschbare Batterie vom Typ CR123A, deren Laufzeit laut Hersteller bis zu zwei Jahre beträgt.

Anbindung an Home Assistant und Homey möglich

X-Sense hat mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Warnmelder im Programm, von denen sich die meisten auch vernetzen und per App ansprechen lassen. Eine direkte Einbindung in Smarthome-Plattformen wie Apple Home und Amazon Alexa hat der Hersteller bislang nicht vorgesehen. In den vergangenen Wochen wurde jedoch die Integration in Home Assistant und Homey jeweils auf Basis von Community-Projekten ermöglicht.