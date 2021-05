WWDC21: Apple bestätigt die Keynote am 7. Juni

Apple hat am Pfingstmontag nicht nur die neusten Versionen seiner Betriebssysteme freigegeben, sondern auch Details zu seiner in zwei Wochen beginnenden Entwicklerkonferenz WWDC21 veröffentlicht. Neben weiteren Informationen zum Ablauf und Programm der Veranstaltung wurde auch die der Termin für die Keynote bestätigt. Ihr dürft euch auf das nächste Apple-Event freuen, das am 7. Juni ab 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird.

Gemeinsam mit der offiziellen Ankündigung hat Apple auch bekannt gegeben, dass die Auftaktveranstaltung zur Entwicklerkonferenz wie in den vergangenen Jahren live per Videostream verfolgt werden kann. Interessenten können die Übertragung auf der Apple-Webseite, in Apples Entwickler-App, Apples TV-App und auf YouTube mitverfolgen.

Es gilt als sicher, dass wir im Rahmen der Veranstaltung einen ersten Blick auf die kommenden Betriebssystemgenerationen macOS 12 und iOS 15 werfen können. Zudem wird allgemein erwartet, dass Apple die Veranstaltung in diesem Jahr auch für die Ankündigung neuer Hardware nutzt. Insbesondere im Mac-Bereich warten wir ja auf weitere Rechner mit integrierten Apple-Prozessoren. Wie es zuletzt hieß, sollen neue, auf Apple-Chips basierende Versionen des MacBook Pro bereits im Sommer erscheinen.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC wird auch in diesem Jahr wieder ausschließlich online stattfinden. Wenngleich viele Stammbesucher das traditionelle „Familientreffen“ vor Ort in Kalifornien weiterhin vermissen werden, ist der Wechsel zur reinen Onlineveranstaltung doch auch mit nennenswerten Vorteilen verbunden. Unabhängig von ihrem ohnehin stets recht hohen Preis waren die Tickets für die WWDC in den vergangenen Jahren mehr und mehr zur Mangelware geworden. Dank Apples Schwenk zur Online-Konferenz sind diese Schranken im vergangenen Jahr gefallen und die Konferenz steht in vollem Umfang kostenlos für Millionen interessierter Entwickler und Nutzer zum Abruf bereit.

Ausführliche Informationen zur WWDC21 finden sich auf Apples Webseite zur Veranstaltung. Die Konferenz findet in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juni statt.