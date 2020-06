WWDC20 Recap: WidgetKit und App Clips im Fokus

Zum Tagesabschluss haben wir noch Apples zweites „Recap-Video“ mit den heutigen Tages-Highlights zu den Themen WidgetKit und App Clips für euch.

We learned all about WidgetKit, a tool that helps you build personal, relevant, glanceable interactions, the latest on App Clips, a small part of your app that’s discoverable at the moment it’s needed, new features and enhancements in iPadOS 14 that help to create amazing experiences, and so much more. Check out the best of the sessions released today and what’s coming next.