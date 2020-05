Powerline: Netzwerk-Notnagel wenn sonst nichts geht

Für die Netzwerk-Versorgung von Privathaushalten sind die von verschiedenen Herstellern angebotenen Mesh-Systeme in der Regel eine hervorragende Wahl. Die Produkte sind einfach zu konfigurieren und lassen sich von der Leistung her an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Massive Betonwände oder der Anspruch, die Versorgung über mehrere Stockwerke hinweg zu gewährleisten, können die drahtlosen Technologien jedoch durchaus an ihre Grenzen bringen. Wenn dann keine Kabelverbindung zwischen den Zugangspunkten möglich ist, erweist sich Powerline oft als praktischer und zugleich letzter Notnagel.

Powerline nutzt die Stromleitungen als Übertragungsweg und ermöglicht die Netzwerkverbindung mithilfe von jeweils an den gewünschten Zugangspunkten platzierten Steckdosenadaptern. Diese können abhängig von ihrer Bauart dann sowohl WLAN als auch Verbindungen über Ethernet ermöglichen. Für Letzteres hat Devolo unter der Produktbezeichnung Magic 2 LAN triple eine Lösung parat, die insbesondere für die Anbindung von Multimediageräten und mit einem Datendurchsatz von bis zu 2400 Mbit/s beworben wird.

Wir haben einen Blick auf das Set geworfen und wollen dabei insbesondere das Plug-&-Play-Versprechen des Herstellers unter die Lupe nehmen. Verbindliche Aussagen über die tatsächlich erreichte Geschwindigkeit lassen sich pauschal nicht treffen. Grundsätzlich gilt, dass Theorie und Praxis bei Powerline meist weit auseinander liegen und sich die von den Herstellern angegebenen Maximalwerte im Praxiseinsatz nicht erreichen lassen. Die Leistung variiert abhängig vom Einsatzort und dem vorhandenen Leitungsnetz stark und nicht selten steht euch nur einen Raum weiter gerade noch ein Drittel der maximalen Bandbreite zur Verfügung. Hatte man zuvor im Hobbyraum im Keller allerdings gar keine Netzwerk- bzw. Internetanbindung, wird man sich unterm Strich auch noch über eine Anbindung mit Mbit-Raten im unteren Dreistelligen Bereich freuen.

Plug & Play mit miserabler Software

Sein Plug-&-Play-Versprechen kann Devolo grundsätzllich halten. Wer sich nicht weiter mit dem Thema befassen, sondern lediglich eine Netzwerk-Verbindung von A nach B bringen will, kommt hier schnell ans Ziel. Zunächst wird der mit drei Ethernet-Anschlüsse ausgestattete „Verteiler“ in die Steckdose gesteckt, dann der ins Stromnetz einspeisende Powerline-Adapter per Kabel mit dem Router verbunden und ebenfalls in eine Steckdose gesteckt. Nach nur wenigen Sekunden sollten bei beiden Geräten die Kontroll-LEDs weiß aufleuchten und die Verbindung steht.

Das war einfach, doch alles was über die Standardeinrichtung der Adapter hinaus geht, ist bei Devolo (zumindest nach aktuellem Stand) gelinde gesagt Mist. Die iOS-App ist im Funktionsumfang massiv eingeschränkt und leitet uns für ein Firmware-Update in eine nicht für Mobilgeräte optimierte Browser-Ansicht um. Also haben wir uns gleich für den Download der Devolo-App für den Desktop entschieden. Diese enttäuscht allerdings ebenso und kommt mit dem angestaubten Design einer billigen PC-Anwendung. Der Funktionsumfang ist gleichermaßen eingeschränkt und für ein Firmware-Update werden wir auch hier in den Webbrowser geschickt. Das geht viel besser.

Was bleibt als Fazit? Powerline-Lösungen solltet ihr nur dort einsetzen, wo keine stabile WLAN-Verbindung möglich ist und auch kein Ethernet-Kabel gezogen werden kann. Die mit dieser Technologie verbundenen Leistungseinbußen sind vom Hersteller unabhängig und auch nicht kalkulierbar. Mit starken Bandbreitenverlusten sieht man sich hier weitgehend unabhängig vom Baujahr der Hauselektrik konfrontiert. Haltet euch beim Kauf also für alle Fälle eine Rückgabeoption offen.